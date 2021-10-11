Депутатов-новосибирцев потянуло к земле

В ближайшее время должна состояться первая сессия Госдумы РФ восьмого созыва, на которой депутатам предстоит избрать председателя Думы, его заместителей и утвердить состав комитетов (их количество увеличивается с 26 до 32). Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложено разделить на несколько частей: комитет по экономической политике, комитет по промышленности, комитет по антимонопольной политике и комитет, который будет заниматься проблемами малого и среднего предпринимательства. Также будет разделен комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В Госдуме восьмого созыва должны появиться комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму и комитет по молодежной политике. Об этом на прошлой неделе сообщил руководитель рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия»), избранный в Госдуму во главе регионального списка по Новосибирской области. Сам Жуков, как следует из проекта решения, войдет в состав комитета по бюджету и налогам.

Что касается других новосибирских парламентариев, то среди них самым популярным оказался комитет по аграрным вопросам, куда «записались» сразу двое новосибирских депутатов — единоросс Виктор Игнатов (округ №138) и коммунист Ренат Сулейманов (региональный список КПРФ). Если Игнатов «привыкать к земле» начал еще в предыдущем созыве, работая в составе данного комитета, то для Сулейманова за скобками его партийной деятельности аграрная отрасль основным местом работы станет впервые. Коммунист долгие годы работал в составе горсовета Новосибирска. В предыдущем созыве — в качестве вице-спикера.

— Проблемы аграрного сектора актуальны для Новосибирской области — об этом мы говорили в ходе избирательной кампании, в ходе проведения Съезда народных депутатов, — передает позицию Сулейманова сайт реготделения КПРФ. — Владимир Иванович Кашин пригласил меня в предполагаемый состав аграрного комитета, и я дал согласие.

«Прописка» по комитетам остальных новосибирских депутатов выглядит более органичной. Дмитрий Савельев (округ №136), избранный в текущий созыв от «Единой России», остался в комитете по безопасности и противодействию коррупции, заместителем председателя которого он был ранее. Теперь уже бывший главврач областного онкодиспансера, единоросс Олег Иванинский (округ №135) вошел в комитет по охране здоровья. Еще один теперь уже бывший областной парламентарий — справоросс и замдиректора по развитию ООО «Вира-Строй» Александр Аксененко — в комитет по строительству и ЖКХ.

Напомним, что по результатам выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получают «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста». Самовыдвиженцы получают 5 мандатов. Несмотря на преодоление пятмпроцентного порога партиями «Новые люди» и ЛДПР, их кандидаты от Новосибирской области, стоящие во главе партсписков, — депутат Заксобрания Дарья Карасева и вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская — в состав Госдумы не вошли.