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«Лучший кейтеринг Сибири» соберет профессионалов выездного питания

  • 29/03/2019, 17:04
Мероприятие пройдет 10-11 апреля.

«Лучший кейтеринг Сибири»10 – 11 апреля в Новосибирском Экспоцентре пройдет форум компаний и экспертов кейтеринга Сибирского макрорегиона, организованный Федерацией Рестораторов и отельеров Сибири в рамках отраслевой конференции «Horeca. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм».

Основным форматом обмена опытом и мнениями станет дискуссионная площадка «Это Сибирь, детка! Помочь выбрать? Не мешать заблуждаться?» Здесь обсудят проблемы взаимодействия заказчиков с кейтерье, общего языка кейтеринга и ивенторов (агентств событий), работу на типичных и специфичных площадках.

— Заграница нам поможет: обзор трендов в кейтеринге на отраслевой конференции в Новом Орлеане» — так называется пленарное сообщение Анны Сидевич, вице-президента ФРиО Сибири по кейтерингу. Американский опыт также будет представлен телемостом в реальном времени с шеф-поваром компании Catering&Events Джоном Грэхемом Ривелом. «В частности, он поделится своими подходами к сервировке и подаче блюд на торжественных мероприятиях, что представляет для нас большой интерес, — подчеркнула организатор форума Анна Сидевич.

Свадебные банкеты, обслуживание государственных заказчиков, плюсы и минусы кейтеринга на базе ресторана, развитие сети банкетных залов и другие практики станут предметом профессионального полилога в течение почти полного рабочего дня. Площадка представляет интерес и для кейтерье как таковых, так и для специалистов смежных направлений: агентств праздников, HR-служб компаний, представителей делового сообщества и так далее. «Такие встречи показали себя настолько полезными, что мы стараемся проводить их как можно чаще, — дополнила Анна Сидевич, — и поэтому следующая конференция по кейтерингу, еще более представительная, состоится уже в ближайшем мае».

 Программа форума – по запросу.

За дополнительной информацией и аккредитацией просьба обращаться:

Анна Сидевич– организатор форума «Лучший кейтеринг Сибири», основатель «Кейтеринг Анны Сидевич», эксперт по кейтерингу, вице-президент Сибирской ФРиО, член интернациональной ассоциации кейтерье ICA.

+7(913)203-05-05 anna.sidevich@anna-sidevich.catering

Фото предоставлено РА «Банзай»

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