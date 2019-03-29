В СГК предлагают перейти к начислениям за тепло по факту

Постоянная комиссия Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству рассмотрела вопрос о температурном режиме в жилых домах во время текущего отопительного сезона и корректировке размера платы за коммунальную услугу по отоплению, сообщили в пресс-службе СГК.

По словам директора Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова теплоэлектростанции СГК четко выполняют согласованные с мэрией температурные графики. Температура поставляемого теплоносителя зависит от погодных условий. Сейчас его средняя температура 78 градусов, в пиковые морозы температура воды от ТЭЦ достигала 130 градусов. При этом регулировка температуры теплоносителя во внутридомовых системах во многом зависит от управляющих компаний. Сообщили в пресс-службе СГК.

Андрей Колмаков рассказал, что во время нынешнего отопительного сезона специалисты СГК в ходе наладки температурных режимов обследовали больше 10 тысяч объектов.

— Почти в 4 тысячах зданий были выявлены нарушения показателей качества теплоснабжения из-за регулировок внутридомовых систем. Энергетики выдали предписания по устранению превышения температуры обратной воды и расхода теплоносителя, — отметил он.

Андрей Колмаков пояснил, что сейчас оплата за коммунальную услугу по отоплению производится ежемесячно в течение календарного года равными суммами (полученными из среднемесячного фактического объема потребления, сложившегося за прошлый год). Затем, по итогам года выполняется корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из фактически потребленного многоквартирным домом объема тепла, зафиксированного по показаниям общедомового прибора учета.

— Отопительный сезон 2017-2018 годов в Новосибирске был более продолжительным, чем отопительный период 2016-2017 годов. Средняя температура в предыдущем отопительном периоде была ниже, чем в такой период 2017-ого. В результате по итогам прошлого года по большинству домов города сложилась так называемая «положительная корректировка»: жители получили доначисления в квитанциях. При этом, примерно по 20% квартир города корректировка «отрицательная», то есть в пользу горожан, — уточнил директор Новосибирского филиала СГК.

Андрей Колмаков подчеркнул, что компания заинтересована в платежах не по нынешней системе «1/12» от факта прошлого года, а исходя из фактического ежемесячного потребления, «по счетчику».

— Решение о системе начислений принимается на региональном уровне, если депутаты Горсовета выйдут на власти области с предложением изменить метод, мы только поддержим эту инициативу, — подчеркнул он.

Глава комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил, что к следующему отопительному сезону властям, ресурсоснабжающей организации и управляющим компаниям нужно принять комплексные меры, чтобы наладить механизм регулирования температурных режимов в жилых помещениях. Также необходимо усилить координацию между всеми ответственными структурами. В частности, управляющим компаниям необходимо лучше информировать жителей о возможности установки современных автоматических систем регулировки теплопотребления, которая впоследствии приведет к экономии ресурса и, соответственно, снижении начислений за тепло.

Фото: Юлия Данилова