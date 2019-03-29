Охранники в Новосибирске получают в среднем 36,5 тысяч рублей

Новосибирск стал одним из 14 крупных городов, где работодатели повышают зарплаты охранникам. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работа», проанализировав рынок труда. Отмечается, что сейчас средний оклад в этой категории в Новосибирске равен 36 588 рублям в месяц (+43% за год). При этом интерес соискателей к данной сфере снизился.

Средняя зарплата сотрудников охраны и безопасности (по вакансиям) в целом по России в 2019 году составила 31 664 рубля в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее. При этом работодатели стали предлагать меньшие оклады только в шести из 23 крупных городов: Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Красноярске, Ульяновске и Тюмени. В Самаре, Перми и Ростове-на-Дону зарплаты остались на уровне прошлого года. Зато в 14 городах они выросли: от 2% в Ижевске до 46% в Воронеже. Таким образом, в нынешнем году на самые высокие оклады могут рассчитывать охранники в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Последнее место занял Тольятти.

Отдельно стоит упомянуть такую опасную работу, как телохранитель. Анализ резюме соответствующих кандидатов по всей России показал, что желающих стать телохранителями стало больше на 2%. При этом их желаемая зарплата составила 65 166 рублей в месяц, что на 1% ниже, чем годом ранее, и на 81% выше, чем ожидаемая зарплата в резюме охранников в целом на рынке (36 066 рублей).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru