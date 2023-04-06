Новосибирцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

Потратить на него респонденты рассчитывают в среднем 60 тыс. рублей. В топе отпускных направлений оказались поездки по стране.

47% новосибирцев хотят взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре. 17% отправятся отдыхать в апреле — мае, 10% поедут на отдых в октябре — декабре. 26% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

Респонденты из Новосибирска также озвучили бюджет на длинный отпуск — 60 тыс. рублей. В рейтинге популярных отпускных направлений лидируют Новосибирская область (17%), поездка по городам России (10%) и в горы (9%). Еще 7% высказались за черноморские курорты России, 3% — за Турцию, 2% — за Калининградскую область. 31% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, 21% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 10% новосибирцев. Большинство (60%) отправятся в путешествие по городам России, каждый четвёртый (25%) — в Сочи. 15% планируют путешествие в Турцию или Египет

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«В отпуске мы отдыхаем душой и телом. Многие предпочитают делать это активно и оправляются в путешествие. Сбербанк предлагает различные решения позволяющие качественно спланировать и провести отпуск. Так, защитить себя от непредвиденных расходов на отдыхе позволит, например, полис страхования путешественников, включающий в себя защиту от различных рисков на ваш выбор. А накопить на дорогостоящий отпуск в будущем вам помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые позволяют совершать накопления одновременно защищая вас от широкого перечня рисков.»

Фото предоставлено пресс-службой банка