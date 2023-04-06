Рекламодателям

Новосибирцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

  • 06/04/2023, 17:29
Почти каждый второй новосибирец планирует взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре, выяснили СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

банкиПотратить на него респонденты рассчитывают в среднем 60 тыс. рублей. В топе отпускных направлений оказались поездки по стране.

47% новосибирцев хотят взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре. 17% отправятся отдыхать в апреле — мае, 10% поедут на отдых в октябре — декабре. 26% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

Респонденты из Новосибирска также озвучили бюджет на длинный отпуск — 60 тыс. рублей. В рейтинге популярных отпускных направлений лидируют Новосибирская область (17%), поездка по городам России (10%) и в горы (9%). Еще 7% высказались за черноморские курорты России, 3% — за Турцию, 2% — за Калининградскую область. 31% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, 21% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 10% новосибирцев. Большинство (60%) отправятся в путешествие по городам России, каждый четвёртый (25%) — в Сочи. 15% планируют путешествие в Турцию или Египет

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«В отпуске мы отдыхаем душой и телом. Многие предпочитают делать это активно и оправляются в путешествие. Сбербанк предлагает различные решения позволяющие качественно спланировать и провести отпуск. Так, защитить себя от непредвиденных расходов на отдыхе позволит, например, полис страхования путешественников, включающий в себя защиту от различных рисков на ваш выбор. А накопить на дорогостоящий отпуск в будущем вам помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые позволяют совершать накопления одновременно защищая вас от широкого перечня рисков.»

Фото предоставлено пресс-службой банка

386

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки


Спецоперация на Украине

Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

С подрядчиком Промышленно-логистического парка рассчитаются за выполненные работы

06/04/2023, 18:29

Алтайский край вошел в топ-5 регионов реализующих только зарубежную бытовую технику

06/04/2023, 18:14

Научные исследования позволят улучшить качество новосибирских дорог и устранить неприятные запахи со свиноферм

06/04/2023, 16:41

ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга

06/04/2023, 16:32
Популярное

Лунный посевной календарь на апрель-май 2023 года

06/04/2023, 17:10

Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

06/04/2023, 09:50

Финансовый гороскоп на апрель

05/04/2023, 15:44

Новости компаний

ВТБ: каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту

06/04/2023, 15:31

Вести онлайн-бизнес теперь удобнее с «СБП Эквайринг» от Банка «Левобережный»

06/04/2023, 12:20

ВТБ Пенсионный фонд на треть нарастил объем привлеченных по корпоративным программам средств

06/04/2023, 11:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска