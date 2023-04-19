Лю Инци: Криптовалюту можно обкатать на международных расчетах при заключении сделок между РФ и Китаем

Центробанк России не исключил, что в качестве эксперимента в стране будет разрешено использование криптовалюты в международных расчетах. Редакция Infopro54 попросила оценить этот шаг генерального директора торгово-логистической компании InterBiz в Москве (Китай), известного в КНР блогера господина Лю Инци:
— Прежде всего, чтобы все поняли, что я понимаю под криптовалютой, а затем я выскажу свое мнение.
Криптовалюта (на англ.: cryptocurrency, cryptocurrencies, также известна как cryptocurrency/cryptographic currency) — это средство обмена, которое использует криптографические принципы для обеспечения безопасности транзакций и контроля над созданием единиц обмена. Криптовалюта — это вид цифровой валюты (или виртуальной валюты). Биткоин стал первой децентрализованной криптовалютой в 2009 году, и с тех пор термин «криптовалюта» стал обозначать подобные разработки. С тех пор были созданы несколько похожих криптовалют, часто называемых альткоинами. Криптовалюты основаны на децентрализованном механизме консенсуса, в отличие от банковской и финансовой системы, которая опирается на централизованную систему регулирования. И наоборот, если на рынке есть так называемая криптовалюта, но она не децентрализована, а ею можно манипулировать, то ее нельзя назвать криптовалютой.
Я считаю, что такой проект можно без проблем обкатать на международных расчетах при заключении сделок между РФ и Китаем. Я знаю много людей вокруг меня, которые используют usdt wallet для оплаты своих счетов. В том числе и я.
Но большинство китайских и российских бизнесменов используют для расчетов доверенные «обменники/криптовалютные практики». В некотором смысле, «обменник/практик криптовалют» заменяет роль банка. Это и хорошо, и плохо. Если говорить вкратце то,
Плохо потому, что
Я не собираюсь обсуждать политику, но не могу не рассмотреть этот вопрос на более глубоком уровне: использование криптовалюты в международных расчетах в таком виде — это, безусловно, продвижение анархии.
Фото предоставлено экспертом
Рубрики :
Регионы:
Теги :