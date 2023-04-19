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Лю Инци: Криптовалюту можно обкатать на международных расчетах при заключении сделок между РФ и Китаем

Вопрос в том, какие технологии при этом будут использоваться.
  • 19/04/2023, 16:35
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Центробанк России не исключил, что в качестве эксперимента в стране будет разрешено использование криптовалюты в международных расчетах. Редакция Infopro54 попросила оценить этот шаг генерального директора торгово-логистической компании InterBiz в Москве (Китай), известного в КНР блогера господина Лю Инци:

Лю Инци, генеральный директор торгово-логистической компании InterBiz в Москве (Китай), известный в КНР блогер— Прежде всего, чтобы все поняли, что я понимаю под криптовалютой, а затем я выскажу свое мнение.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта (на англ.: cryptocurrency, cryptocurrencies, также известна как cryptocurrency/cryptographic currency) — это средство обмена, которое использует криптографические принципы для обеспечения безопасности транзакций и контроля над созданием единиц обмена. Криптовалюта — это вид цифровой валюты (или виртуальной валюты). Биткоин стал первой децентрализованной криптовалютой в 2009 году, и с тех пор термин «криптовалюта» стал обозначать подобные разработки. С тех пор были созданы несколько похожих криптовалют, часто называемых альткоинами. Криптовалюты основаны на децентрализованном механизме консенсуса, в отличие от банковской и финансовой системы, которая опирается на централизованную систему регулирования. И наоборот, если на рынке есть так называемая криптовалюта, но она не децентрализована, а ею можно манипулировать, то ее нельзя назвать криптовалютой.

Какие преимущества имеют криптовалюты?

  • Высокая прозрачность: создание криптовалют основано на блокчейне, где мы можем просматривать все наши транзакции, потому что когда мы совершаем любую транзакцию, она сохраняется в блокчейне, и мы можем проверить наши транзакции в любое время.
  • Антиинфляция: валюты во всем мире сталкиваются с инфляцией, потому что правительства печатают много денег и впоследствии сталкиваются с инфляцией, но в криптовалютах это невозможно.
  • Трансграничные переводы приходят быстро и с низкой комиссией. Традиционные валюты проходят через множество препятствий при переводе средств между двумя странами, на них часто влияют национальные и региональные политики и законы, с большим количеством ограничений, что делает весь процесс перевода трудоемким и менее приятным.
  • Более безопасно: мы все знаем, что с помощью блокчейна можно проверить все транзакции. Все транзакции осуществляются через анонимные личности, поэтому мы можем легко отследить, есть ли какое-либо мошенничество или кража. Это более безопасно, чем реальная валюта.

Я считаю, что такой проект можно без проблем обкатать на международных расчетах при заключении сделок между РФ и Китаем. Я знаю много людей вокруг меня, которые используют usdt wallet для оплаты своих счетов. В том числе и я.

Но большинство китайских и российских бизнесменов используют для расчетов доверенные «обменники/криптовалютные практики». В некотором смысле, «обменник/практик криптовалют» заменяет роль банка. Это и хорошо, и плохо. Если говорить вкратце то,

  • это хорошо потому, что быстро и просто.

Плохо потому, что

  • тарифы у «менял денег/криптовалютных операторов» намного выше, чем у банков;
  • обычно нет никакого правового регулирования, только этические ограничения;
  • успех сделки полностью зависит от морального сознания «обменщика денег/практикующего криптовалютчика».

Я не собираюсь обсуждать политику, но не могу не рассмотреть этот вопрос на более глубоком уровне: использование криптовалюты в международных расчетах в таком виде — это, безусловно, продвижение анархии.

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Россия Китай

Теги : цифровая валюта расчеты в криптовалюте Международные расчеты в криптовалюте


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