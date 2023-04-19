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Общественники потребовали принять меры по сохранению 16 объектов историко-культурного наследия в Новосибирске

  • 19/04/2023, 16:24
Автор:
пикет в Новосибирске - сохранение историко-культурного наследия
Пикет в их защиту прошел в Новосибирске.

В центре Новосибирска, около театра «Глобус» прошел согласованный пикет против уничтожения исторической застройки города. Организаторами пикета выступило Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВОПИИК).

Активисты приурочили акцию к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечали 18 апреля. Как установил ЮНЕСКО, девизом этого дня служат слова «Сохраним нашу историческую родину». По мнению участников акции протеста, в Новосибирске сегодня власти проводят целенаправленную политику, направленную на уничтожение памятников истории.

—  Мы заявляем, что подобные действия носят характер ментальной войны и являются государственным преступлением, — говорится в резолюции пикета.

По словам Наталии Шаминой, председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общество охраны памятников и истории культуры, все пункты, указанные в резолюции, требуют скорейшего решения.

военный городок

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

Например, «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства» имеет значение как для Новосибирска, так и для всей России. Там находился штаб 24 армии во время Великой Отечественной Войны. Именно она отбросила немцев от Москвы под Ельней.

—  Требуем утвердить границы ансамбля «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства» в границах собственно Военного Городка, как они фигурировали в Едином государственном реестре до 2022 года (эта информация была оттуда незаконно изъята), —  говорится в резолюции.

Всего в резолюции 16 пунктов они включают такие объекты как: Дома Кондратюка, Научный городок СО ВАСХНиЛ, ансамбль «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», главное здания Речкуновского санатория, кинотеатре «Металлист», рабочий городок «Сибкомбайнстроя», Дом-коммуна «Рабочая пятилетка», Генеральская школа, барельефы «Юные мичуринцы», Академгородок.

В основном резолюция требует соблюдения законов, восстановления объектов, общественники также требуют придать или не отнимать какой-либо статус у объектов историко-культурного наследия, а также наказать виновных в сносе исторических объектов.

В пикете по подсчетам полиции принимало участие порядка 35 человек. Но организаторы называют цифру в 50 человек, как и было согласовано с властями. Резолюция была принята и будет доведена до властей, сообщили редакции инициаторы акции.

 

Напомним, в начале апреля в Новосибирске снесли под ноль музей «Дом Кондратюка». Здание будут возводить заново

Фото редакция

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Культура История Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : пикет в Новосибирске объекты историко-культурного наследия Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры


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