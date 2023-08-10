«Люди там к этому привыкли»: омский депутат раскритиковал новосибирские дороги

Во время интервью для подкаста «Транспортный комплекс Омской области: вчера, сегодня, навсегда» депутат городского Совета Сергей Фролов сравнил качество омских и новосибирских дорог.

— Новосибирск всегда проигрывал Омску в благоустройстве, и в зимней уборке. Они никогда не парились. У них едешь по городу — колеи, снег не убран, лежат такие сугробы. Люди там к этому привыкли. У нас же все эти вещи всегда были под контролем жителей. Если не вывезли снег, то сразу шум. Наш город в этом плане более интеллигентный. Я не готов сказать какие там взаимоотношения Локоть -Травников, но то, что денег они получают не меньше нашего, а даже больше, как столица Федерального округа – это точно,— заявил чиновник.