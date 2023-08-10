Клининговую компанию в Новосибирске заставили подписать договоры с 1400 сотрудниками

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска установила, что клининговая организация города привлекла на работу более 1400 граждан без надлежащего трудоустройства. В нарушение Трудового кодекса РФ с ними были заключены договоры возмездного оказания услуг, фактически регулирующие трудовые отношения между обществом и гражданами.

— После прокурорского вмешательства нарушения устранены, с работниками заключены трудовые договоры, организацией внесены изменения в штатное расписание, за работников произведена оплата страховых взносов, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Назвать компанию в ведомстве отказались. В 2ГИС в Новосибирске представлено 772 компании, предлагающие клининговые услуги. Профессиональную уборку предлагают провести 1114 компаний.

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