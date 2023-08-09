Вандалы разрисовали надгробия на кладбище под Новосибирском

Жители поселка Кольцово на днях заметили оскверненные надгробия на местном кладбище. Вандалы расписали черной краской памятники и сорвали фотографии. Известно как минимум о трех случаях. Информацию об этом люди разместили в социальных сетях, в паблике «Подслушано в Кольцово».

— Прошу проявить бдительность. На территории кладбища орудуют вандалы, — написали местные жители Вконтакте и прикрепили фотографию.

На снимке — испорченный памятник, который вряд ли удастся отмыть.

В комментариях подписчики рассуждают, что это могла быть чья-то месть конкретному человеку. Один мужчина написал, что ехал ночью мимо погоста и видел, что там кто-то ходит и светит фонариками.

Пострадавшие от действий хулиганов обратились за помощью в полицию.