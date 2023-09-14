Магазины без очередей: Командор перешел на российскую операционную систему

Сибирский ритейлер ГК «Командор» рассказал о результатах реализации крупного ИТ-проекта. Теперь клиенты розничной сети могут не бояться оказаться в очереди из-за обновления на компьютере кассира: новая ИТ-архитектура на отечественной операционной системе развернута в 400 магазинах сети в 101 населенном пункте.

По данным международного исследовательского центра ITIC, в 2021 году час простоя обходился компаниям от 100 тыс. до 5 млн долларов США. С уходом западных производителей с российского ИТ-рынка бизнесу необходимы отечественные технологии автоматизации ИТ. По итогам анализа рынка «Командор» выбрал сибирского вендора операционных систем «Атлант».

— Ритейл — бизнес, который быстро меняется и очень требовательно подходит к оценке операционной эффективности и рисков. В результате миграции группа компаний «Командор» повысила управляемость ИТ и обеспечила стабильность бизнес-процессов, — отметил Сергей Терских, генеральный директор ГК Applite, разработчика ОС «Атлант».

Объем инвестиций в IT-проект в компании не озвучивают. По оценкам экспертов, близким к отрасли, сумма экономии от реализации проекта в сравнении с использованием импортных коммерческих ОС может составить 300 млн рублей за пять лет.

Красноярский холдинг «Командор» — один из лидеров российской розничной торговли. Управляет самой крупной в Восточной Сибири сетью продуктовых магазинов. Входит в рейтинг крупнейших компаний России РБК 500, в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600, а также в рейтинг ведущих ритейлеров страны INFOLine Retail Russia TOP-100.