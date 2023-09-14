В ТОСЭР «Линево» появится еще один резидент

В ТОСЭР «Линево» хочет зайти новый резидент. ГК «ЭЛСИ» планирует создать на территории опережающего социально-экономического развития транспортно-логистический комплекс. Оператором проекта выступит дочерняя компания группы — АО «ЭЛСИ-Логистика».

— Мы производим и реализуем стальные опоры для ЛЭП. Среди заказчиков — нефтегазовый, энергетический сектор, структуры РЖД. Из новых — возобновляемая энергетика, строительство сетей 5G, а также защита нефтеперерабатывающих заводов и складских комплексов от дронов, — рассказал на заседании инвестиционного совета Новосибирской области финансовый директор АО «ЭЛСИ-Логистика» Иван Жидов. — Цель проекта — создать в ТОСЭР «Линево» на площади 3,6 га предприятие, которое будет оказывать услуги по ответхранению, погрузке и разгрузке продукции, комплектации заказов как для наших заказчиков (около 60%), так и для других предприятий.

Инвестиционная фаза проекта уже началась в июне 2023 года, заключен контракт на поставку крана. Выход на полную мощность планируется в 2025 году. Общие затраты на проект — 300 млн рублей (инвестиции, выплата зарплаты, расходы в процессе деятельности компании). Капвложения оцениваются в 65 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств компании. Срок окупаемости проекта — 5 лет. Выручка до 2028 года — 126 млн рублей, чистая прибыль — 28 млн рублей.

В ходе проекта будут созданы 80 рабочих мест. Бюджетная эффективность — 29,7 млн рублей, с учетом налоговых льгот ТОСЭР.

ГК «ЭЛСИ» образована в 1991 году. АО «ЭЛСИ Логистика» зарегистрирована в 2023 году. 85% акций компании принадлежит Вячеславу Гунгеру, 15% — Сергею Пеньковскому. Группа реализовала в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов. С 2011 по 2014 год проект по строительству цеха горячего цинкования, объем инвестиций — 670 млн рублей. С 2017 по 2021 годы — проект по строительству сборочно-сварочного цеха №3 (650 млн рублей). В компании есть производственные и складские помещения площадью более 30 тысяч кв. м, работают около 600 человек.

Напомним, ТОСЭР «Линево» была создана в 2018 году.

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