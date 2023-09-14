ДорХан построит в Новосибирске завод горячего цинкования

— В производственном кластере в Криводановке мы планируем построить новое предприятие — завод горячего цинкования. Сейчас он находится на стадии проектирования, подобраны поставщики оборудования, начаты геодезические изыскания на участке, — сообщил на заседании инвестиционного совета Новосибирской области исполнительный директор оператора проекта ООО «ДорХан-Новосибирск» Александр Брокет. — Цель проекта — оказание услуг по горячему цинкованию для предприятий строительной отрасли и машиностроения. Планируемый объем производства — 40 тысяч тонн в год.

Объем инвестиций в проект составит 850 млн рублей — полностью средства инвесторов. Из них 65% — инвестиции в машины и оборудование, 37% — в строительно-монтажные работы. Причем все конструкции компания планирует производить сама, а также большую часть оборудования. В ходе реализации проекта будут созданы 150 новых рабочих мест, подготовка кадров на предприятии уже началась.

— Мы предполагаем, что срок окупаемости проекта составит 6 лет. Выручка с 2023 по 2028 год — 960,8 млн рублей, чистая прибыль — 202,9 млн рублей. Бюджетная эффективность — 325,7 млн рублей, — перечисляет Александр Брокет.

Аналогичное предприятие компания уже построила в 2022 году в Можайске, идет строительство завода в Воронеже. Кроме того, в Новосибирской области компания реализует проект по строительству самого крупного в регионе завода по производству минеральной ваты. Его запустят в 2024 году, будут созданы 100 рабочих мест.

Для реализации проекта завода горячего цинкования инвестору необходим участок 5,5 га. Пока он состоит из 4 участков, которые необходимо объединить и изменить категорию разрешенного использования. Этот вопрос решается в профильных подразделениях правительства региона.

ГК «ДорХан» создана в 2010 году в селе Криводановка. В группу входят 18 заводов, 24 производственно-складских комплекса, а также два завода за рубежом — в Китае и Чехии. Компания занимается производством и реализацией ограждающих конструкций, модульных и полнокомплектных зданий, сэндвич-панелей. Всего в производственном кластере работают 650 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидают появления новых промышленных предприятий.