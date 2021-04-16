Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

Нидерландская компания «Ingka Group», владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами МЕГА, приобрела 49% акций ООО «Солар Систем» (Владеет солнечными электростанциями на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Башкортостан. — Ред.) и 8 солнечных парков в России. Общая стоимость активов парков составляет более 21 млрд рублей. Энергетическая мощность — 160 мегаватт, которая позволит обеспечить электроэнергией 17 магазинов IKEA и часть ТЦ МЕГА расположенных по всей стране.

— Это важный шаг для Ingka Investments. Для нашей компании открываются большие возможности обеспечивать солнечной энергией сеть розничной торговли IKEA и ТЦ МЕГА. Мы стремимся расширить наш портфель возобновляемых источников энергии на большее количество стран, сделав приоритетными направлениями Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Имея собственные ветряные и солнечные электростанции, мы хотим сделать возобновляемую энергию доступной для всех наших предприятий, — прокомментировал управляющий директор инвестиционным подразделением Ingka Group Кристер Маттссон.

К 2030 году IKEA планирует стать климатически позитивной компанией. Чтобы добиться этого, компания планирует начать вырабатывать больше энергии, чем потребляют ее магазины (Главное, чтобы к этому времени в России были приняты нормативные акты, позволяющие продавать «лишнюю» электроэнергию на рынок. — Ред.). Кроме того, к 2025 году компания собирается запустить продажу солнечных панелей в своих магазинах по всему миру.

Как рассказал Infopro54 основатель и генеральный директор международной компании NEOSUN Energy Илья Лихов: покупка ИКЕА готовых солнечных электростанций для собственных нужд — знаковое событие для рынка энергетики в РФ.

— Это подтверждает, что в России большими темпами растет рынок коммерческих солнечных электростанций для торговых и производственных предприятий. ИКЕА не стала бы инвестировать такие большие деньги в проект без экономической составляющей, и, что важно, это понимают другие владельцы коммерческой недвижимости в России, — говорит бизнесмен. — В частности, компания Neosun Energy только что закончила строительство СЭС (солнечная электростанция) для офисного здания страховой компании «Альянс». Компании из сегмента FMCG (товар широкого потребления) и складской недвижимости также инициировали несколько крупных проектов, и мотивирует их к этому низкая стоимость солнечной энергии. Так что мы можем констатировать, что в ближайшие 1-2 года рынок промышленных солнечных станций будет расти «бумообразно».

Новосибирские предприятия не менее активно переходят на солнечную электроэнергию. Свои солнечные электростанции уже установили ОАО «НовосибирскЭнергосбыт», ГК «Брусника» и БЦ «Кронос».

Ingka Group имеет три бизнес-направления (IKEA Retail, Ingka Investments и Ingka Centers) и управляет 389 магазинами IKEA в 32 странах. Сегодня Ingka Group владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, 2 солнечными парками и 935 тысячами солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.