В мэрии Новосибирска перетряхивают непрофильные активы муниципальных предприятий

На заседании комиссии горсовета по муниципальной собственности депутаты рассмотрели вопрос о целесообразности включения в план приватизации базы отдыха «Зеленый бор», которая находится в хозяйственном ведении МУП «Спецавтохозяйство».

База расположена в районе села Борового на берегу Обского водохранилища.

— Мы включали эту базу в план приватизации в 2016 и 2017 годах. Торги проходили дважды, на них выставлялось нежилое имущество 879 кв. м и домик сторожа. Стоимость лота составляла 31,3 млн рублей. Ни одной заявки на тендер не поступило, — констатировал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский. — Дело в том, что земельный участок площадью 49 соток, на котором расположена база, относится к землям лесного фонда и приватизации не подлежит. На мой взгляд, именно поэтому интерес инвесторов к лоту отсутствует, его реализация по рыночной стоимости маловероятна. Больше от МУП «Спецавтохозяйство» предложений о передаче участка в план приватизации не поступало.

— У предприятия действительно были планы развивать этот актив как базу отдыха для своих работников. Но в связи со сложной финансовой ситуацией предприятие от них отказалось. Между тем содержание объекта обходится примерно в 2 млн рублей в год. Нести это финансовое бремя и не пользоваться объектом — неправильно, поэтому мы ходатайствуем о передаче базы отдыха в казну, — подчеркнул Перязев.

Эта информация удивила начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрия Перязева. Он отметил, что сам подписывал документ об исключении этого объекта из хозяйственного ведения «Спецавтохозяйства».

Депутат Горсовета Николай Тямин предложил коллегам обратиться в департаменты соцполитики и культуры и предложить им взять «Зеленый бор» в свое ведение — для организации отдыха детей или подопечных соцзащиты. Жигульский заявил, что с департаментами эта тема обсуждалась еще до первых торгов, и ни один не проявил заинтересованности.

— Если интереса не будет, то мы выйдем с другим предложением, — предупредил Тямин.

Депутат также заявил, что у него возникли вопросы еще по одной базе отдыха, которая никак не оформлена.

— Пока я не буду публично называть ее адрес, но попросил бы навести там порядок с точки зрения учетности, а затем обсудить ситуацию с этим объектом, — добавил депутат.

В ответ Георгий Жигульский пояснил, что «база, которую нельзя называть», находится в стадии оформления. Кроме того, в суде решается вопрос о регистрации прав на самовольно построенные на ее территории объекты. После этого он будет готов к обсуждению.

Подводя итог заседанию комиссии по муниципальной собственности, ее председатель, директор МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко предложил коллегам почаще рассматривать вопрос о непрофильном имуществе, находящемся на балансе муниципальных предприятий.

В открытом доступе есть информация о базе отдыха «Зеленый Бор» МКП «ГЭТ», датированная 2015 годом. Отмечается, что она рассчитана на прием 26 человек. Подходит для круглогодичного отдыха. На территории базы имеется закрытый бассейн, собственный пляж и детская площадка. На тот момент отдых на базе отдыха стоил от 1400 до 3000 рублей на человека в сутки.