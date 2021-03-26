«Магнит» планирует выйти на строительный рынок

Компания «Магнит» планирует выйти на рынок строительных материалов. Об этих планах ритейлера на днях сообщили федеральные СМИ. В марте операционная компания сети уже подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер». В пресс-службе «Магнита» корреспонденту Infopro54 пояснили, что компания постоянно смотрит на различные ниши на розничном рынке и не исключает в будущем эксперименты с новыми форматами в разных регионах, в том числе в Новосибирске.

Участники сибирского рынка полагают, что строительные магазины сети будут работать в среднем ценовом сегменте.

— Я думаю, что магазины будут рассчитаны средний класс или это станет формат «у дома», чтобы заскочить за гвоздями или клеем. Нам они точно не конкуренты, потому что наш формат магазина насчитывает более 17 тысяч наименований товаров и 12 тысяч кв. м складов. Пусть лучше колбасой с коньяком торгуют, это у них хорошо получается, — прокомментировал топ-менеджер одного их крупных участников регионального рынка.

Впрочем, представители некоторых сибирских отраслевых компаний, опрошенные Infopro54, считают, что выход ритейлера на новый сегмент рынок Новосибирска почувствует.

— Думаю, что у такого федерального игрока, которым является «Магнит», любое решение стратегически взвешенное и просчитанное. Считаю, что это будет интересно для всех участников новосибирского рынка, — рассуждает управляющий крупным строительным магазином Новосибирска. — По моим ощущениям, возможно, в магазинах «Магнит Мастер» будет представлен интересный ассортимент. Скорее всего, у них появится новый механизм в рекламном продвижении. Для любого рынка выход любого игрока, особенно сильного, такого как «Магнит», влияет позитивно и на потребителей, и на устоявшихся участников.

Собеседник не исключает, что клиентами «Магнит Мастер» станет сформировавшаяся в регионе аудитория ритейлера, которая делает покупки в других форматах сети. С этой точки зрения выход в новый сегмент — стратегически верное решение.

Напомним, в сеть «Магнита» входят такие форматы магазинов, как «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». Федеральные СМИ сообщали, что 2018 году «Магнит Косметик» удалось обойти многолетнего лидера сегмента «Л’Этуаль».

Согласно информации, размещенной на сайте компании, «Магнит» является лидером в России по количеству магазинов и географии их расположения. В 2021 году компания представлена в 3800 населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 13 млн человек. В 2020 году компания насчитывала 21564 торговые точки. В 2020-м сеть открыла распределительный центр в Новосибирске.

По данным сайта 2GIS, на сегодняшний день в Новосибирске работают 166 супермаркетов «Магнит», 85 магазинов «Магнит Косметик» и 24 сети аптек «Магнит Аптека». Розничную торговлю на территории города осуществляют 355 компаний.