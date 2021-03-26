Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

Жители Новосибирской области смогут отправиться в путешествие еще в шесть стран мира. Об этом сообщил «АиФ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас. В дальнейшем перелеты за границу планируют возобновить из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, что с 27 марта 2020 года из-за пандемии Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.