В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Для пробеговых авто, по мнению Сергея Хлебникова, заместителя управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС банка, динамика роста будет отставать примерно на месяц от трендов нового авторынка.

— Сергей, можете прокомментировать, какие ключевые тренды на авторынке вы увидели в 2020 году? Какое влияние они оказали на цену автомобилей?

— В период самоизоляции все российские автозаводы сильно снизили темпы выпуска машин — заводы стояли около двух месяцев. Сложившийся дефицит спровоцировал рост цен, особенно по самым популярным моделям, которые долго не задерживаются на рынке, — это KIA, Volkswagen и Hyundai. Но сложности возникли не только в простое автопроизводства и сборке кузовов, но и в поставке деталей, электроники, металлопроката. Ни одно автопредприятие не держит на складе запас комплектующих на несколько лет вперед, все они работают по схеме just in time. Производители, конечно, будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не обрушить продажи, но это в любом случае не остановит рост, а только сделает его более мягким. Поэтому даже после снятия всех ограничений мы будем наблюдать серьезный дефицит автомобилей и постепенный рост их стоимости.

В 2020 году дефицит стал следствием пандемии, приостановок производства и временного закрытия автосалонов из-за локдауна. К тому же отложенный спрос, сформированный во время пандемии, и резкий рост продаж во второй половине года в существенной мере повлияли на сокращение складов и возникновение дефицита авто в конце года. В итоге 2020-й стал чрезвычайно сложным для российского авторынка. Продажи новых автомобилей, по сравнению с 2019 годом, упали на 9% и составили 1,49 млн штук. А рынок подержанных авто, напротив, вырос на 2% — в 2020 году проданы 5,5 млн автомобилей с пробегом. Их стали покупать чаще также по причине снижения покупательной способности и общего уровня благосостояния населения.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2020 году выросла на 7%, по сравнению с 2019-м, и составила 1,68 млн рублей, а авто с пробегом — на 10% (550 тысяч рублей).

— Влияет ли рост цен на популярность моделей?

— По популярности конкретных моделей особых изменений нет. Все достаточно традиционно. Рынок России в целом и Сибири несколько отличаются. В Сибири снег и грязь склоняют спрос потребителей в пользу паркетников и внедорожников. А на б/у рынке традиционно предпочтение отдается автомобилям японских производителей, а также недорогим отечественным автомобилям.

В больших цифрах изменений нет. Самыми популярными марками на рынке новых авто в 2020 году стали Lada, Kia, Hyundai, а среди подержанных традиционно высоким спросом пользовались бюджетные модели Lada, Toyota, Nissan.

— Вы ожидаете сохранения динамики роста цен на автомобили в 2021 году?

— Рост цен продолжился и в новом году, цены выросли уже у нескольких десятков автопроизводителей. Есть два типа роста стоимости автомобилей — прямая и косвенная.

На косвенной стоимости сказывается дефицит популярных моделей авто. Салоны сегодня максимально комплектуют автомобили в наличии новым дополнительным оборудованием и продают их уже в таком виде. Цена может измениться в большую сторону как незначительно, так и до вполне впечатляющих цифр, около 20%.

В 2021 году на прямую стоимость автомобилей также будет влиять пандемия и связанные с ней процессы: дефицит машин, действия государства, «скрытая инфляция», рост цен и курс рубля.

Мы ожидаем, что в 2021 году авторынок продемонстрирует рост относительно 2020-го, если, конечно, не повторится история с локдауном. Сейчас уже отмечается постепенная стабилизация в продажах авто и выдаче автокредитов. Вероятно, что в ближайшие несколько месяцев дилеры смогут свести проблему с дефицитом на нет. Также мы ожидаем, что в текущем году вырастет популярность кредитных продуктов и дистанционных сделок.

— А если говорить об автомобилях иностранного производства?

— На импортные автомобили также окажет влияние планируемое повышение утилизационного сбора. С подорожанием импортных авто потребитель будет искать более дешевые варианты, поэтому вырастет спрос и цены на машины, которые производятся в России, и сегмент б/у.

Быстрее всех будут традиционно дорожать автомобили премиум-сегмента. Но здесь изменение цены имеет минимальное влияние на спрос. Также рост станет заметен по максимальным комплектациям популярных моделей. Вслед за ними подтянутся и остальные автомобили.

По нашим прогнозам, цены вырастут в среднем до 10%. При этом при укреплении национальной валюты до уровня 73-73,5 Р/USD и заполнении складов новыми автомобилями рост цен в 2021-м может затормозиться, но не остановиться полностью.

— Аналогичная тенденция будет характерна для пробеговых авто?

— Рынок автомобилей с пробегом обычно отражает ценовую политику автобрендов, но с небольшим опозданием. С подорожанием определенной новой модели ее цена обязательно вырастет на вторичном рынке. У клиента есть примерно месяц после поднятия цен на новые машины до того, как вырастут цены на автомобили с пробегом.