«Магнит» запустил суперстор в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

В рамках реализации программы обновления собственных торговых объектов, «Магнит» переформатировал супермаркет, расположенный в ТРЦ «Галерея Новосибирск», сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что магазин в ТРЦ «Галерея», впервые открывшийся в 2015 году, вошел в программу переформатирования и запустился в новой концепции с расширенными ассортиментом и сервисом.

Общая площадь суперстора составляет около 2,5 тыс. кв. метров. В ассортименте – более 10 тыс. товаров, при этом категории «фреш» и «ультрафреш» составляют около 20%. За качество охлажденной продукции отвечает умная туманообразующая система – технология позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции. Ассортимент собственной кулинарии и еды на вынос превышает 150 наименований. В продаже – более 80 видов выпечки – хлеб ручной работы, пироги и торты, предусмотрена услуга «кофе с собой».

«Магнит» работает с более 100 поставщиками из Новосибирской области, поэтому в супермаркете можно найти широкий ассортимент продукции местных производителей. Вся локальная продукция выделена топперами «Покупай новосибирское». Также в магазине имеется отдельно выделенная зона, где присутствует уникальная фермерская продукция региональных предпринимателей Новосибирской области.

Для удобства покупателей установлено 7 цифровых прайс-чекеров. В суперсторе используется дополнительное акцентное освещение и современное экономичное торговое оборудование. В магазине имеются 10 касс с дисплеями для покупателей, показывающими наполнение чека и актуальные промоакции, и 4 кассы самообслуживания. Чтобы ускорить процесс обслуживания предусмотрена отдельная касса для покупателей, которые хотят приобрести легкий перекус или выпечку, но ограничены во времени для оплаты на обычной кассе.

Кроме того, в суперсторе имеется промо-аллея, где расположены товары со скидками, «Остров здоровья» с продукцией для сбалансированного питания.