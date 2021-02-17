В январе инфляция в Новосибирской области замедлилась

Новосибирская область в январе стала одним из немногих регионов России, где продовольственная инфляция замедлилась по сравнению с концом прошлого года. Это произошло благодаря росту объемов производства у местных переработчиков мяса, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— В январе этого года вареная колбаса и пельмени в Новосибирской области стоили дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на сосиски и сардельки, полукопченую колбасу, мясные копчености. По данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает первое место в Сибири по производству колбасных изделий, за прошлый год объемы производства выросли на 12%. Такая динамика сдерживает рост цен на мясные продукты, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что высокие объемы переработки мяса в регионе влияют и на стоимость свинины в рознице. Цены на свинину уже два года остаются примерно на одном уровне – и в этом январе, и в прошлом годовой прирост цен не превышал 1%. А цены на бескостную свинину даже снижаются. Такая динамика косвенно влияет на цены куриного мяса.

— Производители куриного мяса вынуждены учитывать цены на рынке не только своей продукции, но и свинины, которая является ближайшем заменителем курицы. Даже несмотря на то, что издержки птицеводов выросли, темп прироста цены на куриное мясо остается на уровне около 2% в год, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — А вот цены на куриные яйца в январе 2021 года в регионе выросли, так как птицеводы тратят больше денег на импортные комбикорма, оборудование и ветеринарные препараты на фоне ослабления рубля в предыдущие месяцы.

По ее словам, самым «ускорившимся» продуктом января стал майонез. На его цену в магазинах повлияли два основных его компонента: яйца и подсолнечное масло. Подсолнечное масло значительно росло в цене с октября прошлого года из-за низкого урожая подсолнечника и привлекательности экспорта масла.

В целом в регионе в январе прирост цен на продукты замедлился до 5,3% после 5,4% в декабре.