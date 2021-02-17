Соглашения о господдержке мукомолов и хлебопеков в Новосибирске начнут заключать с марта

— Сегодня уже принято решение об оказании помощи хлебопекарным и мукомольным предприятиям, в связи с этим цена на рынке зерна стабилизировалась. Но хотелось бы понять ваш прогноз и то, как будет реагировать правительство области на рост цен на удобрения, ГСМ на фоне искусственного ограничения продажи зерна, зернобобовых и масличных культур, вплоть до прекращения отгрузки за пределы области? На мой взгляд, это приведет к тому, что многие хозяйства сократят объемы производства или выйдут на банкротство, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента депутат, директор ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское» Глеб Поповцев.

По его словам, рост цен на удобрения уже составил от 15 до 30%. Кроме того, сельхозпредприятия не понимают, до какого уровня будет повышаться цена на ГСМ.

— Мы проводим еженедельный мониторинг фактически проведенных сделок по реализации зерна по классам и культурам. С начала декабря цены практически не изменились, только в ряде регионов западной части РФ произошло снижение цены реализации пшеницы 3-4 класса на 1,5-2 тысячи рублей за тонну, — сообщил министр сельского хозяйства, зампредседателя правительства региона Евгений Лещенко.

По его информации, в связи с ограничением экспорта зерна, в 2021 году перераспределились потоки вывоза сельхозкультур из Новосибирской области. На первое место по отгрузкам за пределы РФ вышел Казахстан. И это направление будет развиваться.

— Обидно, что маржинальность и дополнительную прибыль в результате получает дружественное нам государство, но это позволяет нам поддерживать на достойном уровне объемы реализации, — подчеркнул Лещенко.

Что касается поддержки мукомолов и хлебопеков, то ассигнования на эти цели в виде межбюджетных трансфертов в регион уже поступили: 61,5 млн рублей на мукомолов и 45 млн рублей на хлебопеков. К заключению соглашений с производителями и распределению средств министерство планирует приступить в марте, чтобы не допустить роста цен на хлеб. Чиновник не исключает, что это положительно повлияет на закупочные цены зерновых у сельхозпроизводителей.

Ситуацию на рынке удобрений региональное министерство тоже мониторит. По данным Минсельхоза, по отдельным видам цены повысились от 2,5 до 40%.

— Сегодня мы собираем дилеров — у нас в регионе 4 компании являются основными поставщиками удобрений для АПК. Будем рассматривать ситуацию с поставкой удобрений в Новосибирскую область. Есть прецеденты, когда с дилерами отказываются заключать соглашения, не выделяют объемы, не выставляют договоры на предоплату. На минувшей неделе по этой теме прошло совещание в федеральном Минсельхозе под руководством замминистра. При необходимости, если будет принято решение, мы обратимся с этой ситуацией в ФАС, — заявил Евгений Лещенко. — Хотя мы понимаем ситуацию на рынке удобрений: сократились объемы производства в КНР, выросла мировая цена, рост курса валют.

По масличным культурам, по его словам, ситуация стабилизировалась. Ограничения были вызваны невозможностью поставки по железной дороге из-за транспортного коллапса, но сейчас проблема урегулирована — и отправка масличных культур на экспорт из региона входит в привычный ритм.