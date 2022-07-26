Магнитные бури в августе 2022 года

Магнитные бури могут сильно повлиять на здоровье и общее состояние людей. Особенно тяжело эти дни воспримут люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Ученые не рекомендуют переутомляться в период активности магнитных вспышек. Проводите минимум 1 час на свежем воздухе. Также рекомендуется употреблять легкую пищу.
Чтобы перенести это период легче, необходимо на время отказаться от употребления алкоголя и сигарет.
Старайтесь высыпаться. Делайте легкую зарядку по утрам. Это настроит тело на целый день и придаст бодрости.
Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны запастись необходимыми лекарствами.
В этот период можно много отдыхать и спать. Также эксперты советуют употреблять в пищу рыбу, каши, овощи и много воды.
Не рекомендуется пить кофе. Не общайтесь с токсичными людьми и избегайте конфликтных ситуаций.
Кроме того, эксперты категорически запрещают браться за работу, требующую сильной сосредоточенности. Ограничьте поездки за рулем. Это может привести к авариям.
Практикующий врач, фитотерапевт Оксана Аверина предупреждает, что даже молодые люди, полные сил, могут испытывать недомогание во время действия магнитных бурь.
— Особенность человеческого организма резко реагировать на природные и погодные условия присуща не только людям пожилого возраста. Есть распространенное заблуждение о том, что магнитные бури чувствуют только люди, у которых защитные механизмы изношены и работают плохо. Сейчас и относительно молодые люди доводят себя до метеоневроза, списывая головные боли и нетрудоспособность на недостаток отдыха и переутомление. Хронические болезни – еще один фактор развития такой зависимости, но множество людей оправдывают нежелание обследоваться у врача нехваткой времени или денег, — цитирует специалиста издание «Ясно».
Фото: pixabay.com
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