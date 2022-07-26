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Магнитные бури в августе 2022 года

  • 26/07/2022, 13:09
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Магнитные бури в августе 2022 года
В этом месяце ожидается несколько магнитных вспышек на Солнце.

Магнитные бури могут сильно повлиять на здоровье и общее состояние людей. Особенно тяжело эти дни воспримут люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Магнитные бури в августе 2022 года: точные даты активностей

  • С 1 по 6 августа ожидается слабая магнитная буря мощностью 3 балла.
  • 3 августа – магнитная вспышка в 4 балла.
  • С 7 по 8 августа жители Земли почувствуют затихание вспышки до 2 баллов.
  • С 9 по 12 августа ожидается еще одна малая затяжная буря силой в 3 балла.
  • 10 августавспышка средней мощности.
  • С 13 по 17 августа прогнозируется стабильный магнитный фон в 2 балла.
  • С 18 по 20 августа ожидается буря силой 3 балла, которая может перерасти в более среднюю.
  • С 21 по 24 августа ожидаются благоприятные дни и бурю силой 1 балл.
  • С 25 по 29 августа – вновь затяжная буря мощностью в 3 балла.
  • С 30 по 31 августа магнитная буря пойдет на затухание, активность опустится до 2 баллов.

Магнитные бури в августе 2022 года: как подготовиться к их влиянию

Ученые не рекомендуют переутомляться в период активности магнитных вспышек. Проводите минимум 1 час на свежем воздухе. Также рекомендуется употреблять легкую пищу.

Чтобы перенести это период легче, необходимо на время отказаться от употребления алкоголя и сигарет.

Старайтесь высыпаться. Делайте легкую зарядку по утрам. Это настроит тело на целый день и придаст бодрости.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны запастись необходимыми лекарствами.

Магнитные бури

Магнитные бури в августе 2022 года: что можно и нельзя делать в этот период

В этот период можно много отдыхать и спать. Также эксперты советуют употреблять в пищу рыбу, каши, овощи и много воды.

Не рекомендуется пить кофе. Не общайтесь с токсичными людьми и избегайте конфликтных ситуаций.

Кроме того, эксперты категорически запрещают браться за работу, требующую сильной сосредоточенности. Ограничьте поездки за рулем. Это может привести к авариям.

Магнитные бури в августе 2022 года: советы экспертов

Практикующий врач, фитотерапевт Оксана Аверина предупреждает, что даже молодые люди, полные сил, могут испытывать недомогание во время действия магнитных бурь.

— Особенность человеческого организма резко реагировать на природные и погодные условия присуща не только людям пожилого возраста. Есть распространенное заблуждение о том, что магнитные бури чувствуют только люди, у которых защитные механизмы изношены и работают плохо. Сейчас и относительно молодые люди доводят себя до метеоневроза, списывая головные боли и нетрудоспособность на недостаток отдыха и переутомление. Хронические болезни – еще один фактор развития такой зависимости, но множество людей оправдывают нежелание обследоваться у врача нехваткой времени или денег, — цитирует специалиста издание «Ясно».

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : солнечная активность расписание магнитные бури здоровье


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