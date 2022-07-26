Магнитные бури могут сильно повлиять на здоровье и общее состояние людей. Особенно тяжело эти дни воспримут люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Магнитные бури в августе 2022 года: точные даты активностей

С 1 по 6 августа ожидается слабая магнитная буря мощностью 3 балла.

ожидается слабая мощностью 3 балла. 3 августа – магнитная вспышка в 4 балла.

– магнитная вспышка в 4 балла. С 7 по 8 августа жители Земли почувствуют затихание вспышки до 2 баллов.

жители Земли почувствуют затихание до 2 баллов. С 9 по 12 августа ожидается еще одна малая затяжная буря силой в 3 балла.

ожидается еще одна малая затяжная силой в 3 балла. 10 августа – вспышка средней мощности.

– средней мощности. С 13 по 17 августа прогнозируется стабильный магнитный фон в 2 балла.

прогнозируется стабильный в 2 балла. С 18 по 20 августа ожидается буря силой 3 балла, которая может перерасти в более среднюю.

ожидается силой 3 балла, которая может перерасти в более среднюю. С 21 по 24 августа ожидаются благоприятные дни и бурю силой 1 балл.

ожидаются и бурю силой 1 балл. С 25 по 29 августа – вновь затяжная буря мощностью в 3 балла.

– вновь затяжная буря мощностью в 3 балла. С 30 по 31 августа магнитная буря пойдет на затухание, активность опустится до 2 баллов.

Магнитные бури в августе 2022 года: как подготовиться к их влиянию

Ученые не рекомендуют переутомляться в период активности магнитных вспышек. Проводите минимум 1 час на свежем воздухе. Также рекомендуется употреблять легкую пищу.

Чтобы перенести это период легче, необходимо на время отказаться от употребления алкоголя и сигарет.

Старайтесь высыпаться. Делайте легкую зарядку по утрам. Это настроит тело на целый день и придаст бодрости.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны запастись необходимыми лекарствами.

Магнитные бури в августе 2022 года: что можно и нельзя делать в этот период

В этот период можно много отдыхать и спать. Также эксперты советуют употреблять в пищу рыбу, каши, овощи и много воды.

Не рекомендуется пить кофе. Не общайтесь с токсичными людьми и избегайте конфликтных ситуаций.

Кроме того, эксперты категорически запрещают браться за работу, требующую сильной сосредоточенности. Ограничьте поездки за рулем. Это может привести к авариям.

Магнитные бури в августе 2022 года: советы экспертов

Практикующий врач, фитотерапевт Оксана Аверина предупреждает, что даже молодые люди, полные сил, могут испытывать недомогание во время действия магнитных бурь.