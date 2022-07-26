Две высокотехнологичные компании Новосибирска получат льготные займы

— Это дешевый заем, который позволяет компаниям МСП совершить резкий рывок. Новосибирские компании ООО «Микропроцессорные технологии» и ООО «ЦТО» прошли все региональные и федеральные экспертизы и сейчас находятся на стадии подписания контрактов, — сообщил на пресс-конференции министр науки и инновационной деятельности Новосибирской области Вадим Васильев.

— Они испытывают турбины, безопасность материалов, проводят огневые испытания. Компания работает на всю авиацию: гражданскую, закрытый сектор, — уточнил министр.

Он пояснил, что компания «ЦТО» — проект резидента Академпарка, который создал лабораторию для проведения испытаний для авиации.

На предыдущей пресс-конференции Васильев сообщал, что «Микропроцессорные технологии» планируют получить заем на расширение деятельности. Речь идет о кредите на сумму около 200 млн рублей сроком на три года. Более детальную информацию о проекте редакции уточнить не удалось.

Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика — микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности. В 2020 году сообщалось, кто компания разработала инновационное зарядное устройство.

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта Правительства РФ «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 млн рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года — не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 млрд рублей. На поддержку в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи, уточняется на сайте банка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в августе пройдет Сибирская венчурная ярмарка.