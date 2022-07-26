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На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

  • 26/07/2022, 13:50
Автор:
новости Новосибирска
Область планирует подать заявку на получение федерального финансирования под этот объект.

—  На этой неделе будет объявлен конкурс на проектирование нового корпуса областной больницы. После получения проектно-сметной документации планируем подать документы в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на получение федеральных денег. В рамках этой программы 78% от стоимости объекта финансирует федеральный бюджет, 22% — региональный, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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Он добавил, что после строительства нового корпуса область получит самодостаточную систему по организации и оказанию помощи детям в рамках одного медучреждения.

— Новосибирская область — одна из немногих территорий, которая не имела детской областной клинической больницы. У нас работает много разрозненных детских медицинских организаций. Сейчас принято решение о создании специализированного детского центра. Оно поддержано правительством области и делегацией Совета Федерации, — отмечал на пресс-конференции в июне главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий  Юданов. — Мы уже проработали эту тему с УКС правительства региона. После демонтажа одного из маленьких корпусов облбольницы можно построить новый большой «детский» корпус.

Медико-технологическое задание на объект, по его словам, уже разработано. В нем планируется разместить хирургическое отделение, операционные и реанимации. Кроме того, в здании будет создана мощная площадка для лечения маленьких пациентов с онкологией: хирургия, лучевая терапия, диагностика, консультативный корпус.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость медицина


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