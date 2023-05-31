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Магнитные бури в июне: когда ждать и как подготовиться к геомагнитным возмущениям?

  • 31/05/2023, 15:36
магнитные бури
Расскажем, какой геомагнитный прогноз ожидает нас в июне и как бури повлияют на наше состояние.

Последние месяцы весны выдались весьма тяжёлыми для всех метеозависимых людей. Мало того, что чувствительных к геомагнитным изменениям ждало сразу несколько затмений и крайне неблагоприятное новолуние, так вдобавок ко всему в мае жители нашей планеты пережили несколько мощнейших магнитных бурь, из-за которых выходила из строя даже техника, не говоря уж о человеческом организме. Теперь же метеочувствительные люди с надеждой ждут прихода лета и июня, рассчитывая на улучшение геомагнитного фона. Расскажем, какой геомагнитный прогноз ожидает нас в июне и как бури повлияют на наше состояние.

Как геомагнитные волнения влияют на человеческий организм?

На самом деле даже самое слабое изменение геомагнитного поля может обернуться весьма неожиданными изменениями в самочувствии. Пострадать могут абсолютно любые органы и системы человеческого организма. Немаловажную роль играет и наличие хронических патологий, ведь именно хроники страдают от геомагнитных возмущений в первую очередь.

Если же смотреть на картину в целом, то наиболее частыми симптомами, возникающими в период активности магнитных бурь, являются:

  • резкая смена настроения;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • панические атаки;
  • головная боль и головокружение;
  • нарушение сна;
  • скачки артериального давления;
  • упадок сил;
  • потеря концентрации;
  • ухудшение памяти;
  • ломота в суставах;
  • нарушения пищеварения.

Люди в целом становятся более беспокойными, невнимательными, нервными. Они чаще вступают в конфликт на пустом месте, у них обостряются хронические заболевания или возникают недомогания, с которыми ранее они не сталкивались.

Можно ли подготовиться к геомагнитным возмущениям?

Полностью предотвратить возникновение недомоганий, конечно, не получится. Однако вы можете снизить риск появления неприятных симптомов. Для этого непосредственно перед магнитной бурей отложите все свои серьёзные дела на более поздний срок, чтобы не переутомляться. Проводите на свежем воздухе не менее часа в день (при этом не просто сидите на лавочке, а гуляйте пешком, пусть шаг будет размеренным, но вам нужно двигаться).

Пересмотрите на время течения геомагнитных возмущений и свой рацион: отдайте предпочтение лёгкой пище, постарайтесь отказаться от приёма алкоголя и от курения. Ложитесь спать до полуночи и перед сном (примерно за 2 часа) убирайте из рук гаджеты, лучше просто почитайте книгу. Утром делайте лёгкую и бодрящую гимнастику. Людям, страдающим от каких-либо хронических патологий, нужно заблаговременно запастись всеми необходимыми лекарственными препаратами, чтобы всё было под рукой на случай обострения.

И, конечно же, сохраняйте спокойствие, не нужно накручивать себя и прислушиваться к каждому своему вздоху. Порой даже самые сильные магнитные бури проходят мимо, не вызывая никаких недомоганий.

От чего следует отказаться в проблемный период?

Прежде всего, от утомительной и сложной как физически, так и умственно работы. Кроме того, из своего рациона следует исключить на время волнений в геомагнитном фоне жирную, жареную, острую, солёную и слишком сладкую пищу, кофе, алкоголь. Сократите количество сигарет или вовсе откажитесь от них.

Старайтесь ограничить поездки за рулём, особенно если чувствуете сильную усталость. Не нужно браться за работу, которая требует повышенной концентрации, внимания, сосредоточенности. Избегайте конфликтов и старайтесь снисходительнее относиться к людям, которые пытаются вас на них вывести – не поддавайтесь на провокации.

Когда ожидать магнитные возмущения в июне?

Наступающий июнь станет для многих метеозависимых людей своего рода передышкой, поскольку в течение месяца их не ждёт столь же сильных геомагнитных возмущений, с которыми они сталкивались в мае. Однако всё же совсем расслабляться не стоит, поскольку в первый летний месяц нас ждёт несколько периодов с магнитным возмущением средней степени силы:

  • 1-2 июня – в первый день лета нас ожидает слабая магнитная буря (сила не превышает 2 балла), однако ближе к вечеру и на следующий день геомагнитное возмущение установится на отметке в 4 балла;
  • 15 июня – до конца дня геомагнитный фон будет варьироваться в пределах 1-2 баллов, однако ближе к полуночи возмущение достигнет 4 баллов;
  • 16 июня – вплоть до вечера геомагнитная активность будет варьироваться в пределах 4-5 баллов, ближе к ночи сила её ослабнет до 3 баллов;
  • 19-20 июня – стоит ожидать резкого повышения геомагнитной активности до 4 баллов, ситуация не изменится вплоть до поздней ночи 20 июня, ближе к 21 июня геомагнитный фон остановится на отметке в 3 балла.

Специалисты предупреждают, что в период геомагнитных возмущений в июне, стоит ожидать появления таких неприятных симптомов, как:

  • сильная утомляемость;
  • снижение аппетита (или, наоборот, внезапная склонность к перееданию);
  • нарушения сна;
  • приступы гипертонии;
  • нарушения сердечного ритма и боли в груди;
  • головные боли и головокружение.

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