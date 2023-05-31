В Новосибирске 3 и 4 июня кладбища закроют для автотранспорта

В Новосибирске при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы, вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств на кладбищах города, сообщили в мэрии. Движение разрешено только общественному пассажирскому транспорту, специализированному автотранспорту, предназначенному для оказания ритуальных услуг, транспортным средствам коммунального хозяйства.

Ограничения будут введены 3 и 4 июня с 9 до 19 часов на следующих участках дорог:

по территории общественного кладбища «Заельцовское» на Мочищенском шоссе, 5;

по территории общественного кладбища «Гусинобродское» на Гусинобродском шоссе, 80;

по территории общественного кладбища «Клещихинское» на ул. Хилокской, 11а;

по проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина.

Кроме того, 3 июня с 8 до 16 часов по главным дорогам крупных городских кладбищ («Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское») будут курсировать бесплатные микроавтобусы.

Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. На праздник принято делать венки из травы и цветов. Либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома. Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за месяц в 10 раз выросло количество жалоб на действия нелегальных ритуальных агентств.