В Новосибирске за месяц в 10 раз выросло количество жалоб на действия нелегальных ритуальных агентств

В Новосибирске за последний месяц в десять раз увеличилось количество потерпевших от «черных» похоронных агентов, сообщает пресс-служба Мемориальной службы ИМИ. Компания обратилась в УМВД по городу Новосибирску с требованием разобраться в ситуации.

— Когда умер родственник, человек звонит в полицию и «скорую». Именно из этих источников может произойти утечка данных. В такие минуты, особенно, в первые, близкий умершего находится в растерянности. Поэтому «черные» агенты стараются попасть в квартиру или позвонить, как можно раньше, пока человек находится в состоянии, когда он не может понять, что делать, — отметил генеральный директор АО «Мемориальная служба ИМИ» Дмитрий Зверев.

Он настоятельно рекомендует, не отдавать паспорт умершего посторонним.

— Никогда не отдавайте паспорт умершего посторонним. Будучи в стрессовом состоянии и не зная юридических формальностей, человек отдает документ. А после этого вернуть его можно только на особых условиях «черного» агента. Тем более, не спешите отдавать свои деньги. Помните, что услуга Бюро судмедэкспертизы по доставке — это бесплатная услуга, — уточнил Дмитрий Зверев.

Он пояснил, что избавиться от назойливых недобросовестных ритуальных фирм можно, сказав, что умерший заключил «прижизненный договор» на похороны. Как правило, в такой ситуации они теряют интерес к родственникам усопшего.

— Когда они все же настаивают на своих услугах, попросите их предъявить документы и, не стесняясь, сфотографируйте их. Поскольку может оказаться, что вам покажут фальшивое удостоверение, — отметил Дмитрий Зверев.

Ранее редакция рассказывала, что с 28 мая в Новосибирске планируют повысить цены на ритуальные услуги.