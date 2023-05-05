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Стали известны новые детали о полете атаковавших Кремль дронов

  • 05/05/2023, 11:41
Автор:
атака Кремля дрон
СМИ сообщают, что на них еще в Подмосковье обратили внимание местные жители.

Baza в своем Telegram-канале передает, что беспилотники летели на сверхнизкой высоте, однако, областные ведомства и экстренные службы приняли сообщения людей за очередной эпизод «истерии с дронами».

По сведениям канала, силовики доложили о БПЛА лишь в тот момент, когда дроны уже пересекли МКАД. Но в силу позднего времени и майских праздников мгновенной реакции не произошло.

В результате беспилотники свободно долетели до Кремля с разницей в 16 минут, добавили в издании.

Напомним, в ночь на 3 мая была совершена попытка атаковать дроном резиденцию Путина в Кремле, однако он был сбит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва расценила этот инцидент как покушение на президента, поэтому система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена.

Кроме того, он добавил, что к параду 9 мая территория Красной площади особенно охраняется, и данный инцидент не окажет влияния на утверждённую программу мероприятия. Владимир Путин будет выступать с трибуны, заключил Песков.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме хотят сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов.

Фото: freepik.com — bearfotos 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация дрон Кремль дрон в Кремле атака Кремля


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