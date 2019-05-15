В Новосибирской области резко вырос средний ипотечный кредит

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов выросло лишь на 2%, тогда как их объем – на 14%.

Такая статистика обусловлена ростом среднего чека по ипотеке. Если в первом квартале 2018 года он составлял 1,8 млн, то за январь-март текущего года – уже 2 млн. Рост составил 11%. Это можно, в свою очередь, объяснить ростом цен на недвижимость в сибирской столице. По данным ГК «ЁЛКА девелопмент», в марте 2019 года цены на вторичное и первичное жилье в Новосибирске поднялись на 12 и 11% соответственно относительно показателя годичной давности.

Статистика Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) подтверждает и даже опережает данные по рынку. За первый квартал 2019 года объем выданных новосибирцам ипотечных кредитов УБРиР вырос в 1,6 раза.

Выше среднерыночного и средний размер ипотечного кредита в банке – в первом квартале 2019 года он вырос на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2,2 млн рублей.

— Как мы видим, новосибирцы не охладели к ипотеке и в 2019 году. Ставки по ипотеке будут во многом зависеть от ключевой ставки, а поскольку, по данным аналитиков УБРиР, для повышения ключевой ставки нет никаких предпосылок до конца года, то и повышения ипотечных ставок в этом году мы также не ожидаем, — отметила директор филиала УБРиР в Новосибирской области Лариса Кучендаева.

По словам Ларисы Кучендаевой, на спросе на ипотеку обычно сказываются дополнительные условия, которые готов предоставить банк. К примеру, УБРиР оформляет ипотеку с наделением детей долями — не все финорганизации совершают подобные сделки.

— Расти быстрее рынка нам также помогла запущенная в этом году программа «Время – деньги», в рамках которой заемщик получает скидку по процентной ставке в размере 0,35 п.п., если в течение 30 дней с момента одобрения кредита выходит на сделку, — добавила Лариса Кучендаева.

Фото предоставлено пресс-службой банка