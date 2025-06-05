Максим Кудрявцев вошел в правление ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока

Председателем Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ) единогласно переизбран мэр города Иркутска Руслан Болотов, в числе заместителей председателя — мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Такое решение приняли руководители и представители 47 муниципалитетов двух округов.

— С этого года муниципалитетам предстоит работать в условиях нового федерального законодательства о местном самоуправлении. Возрастает значимость конструктивного диалога с органами государственной власти и общественностью. В Новосибирске мы уделяем этому особое внимание. Важна максимальная согласованность действий городского и регионального уровней управления, депутатов, лидеров общественного мнения. Это позволяет объединять усилия для реализации проектов и программ городского развития, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Напомним, в марте в России принят новый закон о местном самоуправлении, который вступает в силу с 19 июня 2025 года. Его основная цель — встроить органы местного самоуправления в единую систему публичной власти, сделать их более эффективными и управляемыми.

Руслан Болотов в своем выступлении выдвинул ряд предложений от ассоциации по совершенствованию системы местного самоуправления в Российской Федерации. В частности, он обозначил необходимость возвращения ряда полномочий органам местного самоуправления. По его словам, вся работа муниципалитетов строится вокруг развития трёх каркасов: инженерного, социального и транспортного. В конечном итоге и реформа, и закон, и распределение полномочий должны сработать на самое главное — на улучшение жизни людей, живущих в муниципальных образованиях.

Мэр города Томска Дмитрий Махиня на собрании поднял вопрос о внесении изменений в законодательство в части исполнения судебных актов о выплате выкупной стоимости жилья в аварийных домах за счёт местного бюджета. По его словам, эта проблема актуальна для многих исторических городов Сибири. По его словам, необходимо выработать такое решение, которое позволило бы исполнять судебные решения и при этом не нарушать права других граждан.

Максим Кудрявцев также рассказал коллегам об опыте по формированию имиджа привлекательного для жизни и туризма города с качественной инфраструктурой. Он отметил, что по росту турпотока Новосибирск и область —первые в СФО и входят в топ-10 по стране.

— Наш город активно включился в реализацию новых национальных проектов — «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». Идет ремонт и восстановление дорог и тротуаров. К развитию инфраструктуры активно привлекаются застройщики через механизм КРТ. В планах этого года — обустроить 11 общественных пространств, парков и скверов. Кроме этого, на территории города будет высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников, с участием частных инвесторов город рассчитывает увеличить это количество до 20 тысяч, — отметил мэр.

Кроме того, в Новосибирске идет масштабное обновление общественного транспорта, серьёзно изменились подходы к организации уборки территорий, содержанию дорог и тротуаров и газонов.

Большое внимание уделяется развитию событийного туризма. Так, фестиваль «В Сибири – Есть!» в 2024 году за три дня посетили более 300 тысяч человек, продолжается работа над созданием проекта образовательно-развлекательного парка «Усть-Тула».

— Новосибирск — город молодой, но и у нас есть что посмотреть, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Мэр Новосибирска пригласил глав сибирских и дальневосточных муниципалитетов на День города, который состоится в конце июня.