Летом в Новосибирской области откроют более 20 пляжей

В 2025 году в Новосибирской области планируется открыть 23 пляжа, что на три больше, чем в прошлом году.

— На сегодняшний день пока работают только два пляжа. Они расположены на закрытых базах, — сказал Сергей Кудинов, главный государственный инспектор по маломерным судам региона.

Как отметил эксперт, новые пляжи появятся на базах отдыха в Карасукском и Ордынском районах.

Во время пресс-конференции Кудинов также отметил, что в этом году на водных объектах уже погибли четыре человека. За 2024 год в Новосибирской области утонули 36 человек, из них 11 — дети. Еще 18 взрослых и 5 детей погибли на воде по другим причинам, включая проблемы со здоровьем.

В реестр диких пляжей включили 471 место. По данным Кудинова, на них приходится 70% несчастных случаев на воде. Еще 40% утопленников — это люди, купавшиеся в одиночестве. В этом сезоне места отдыха будут мониторить с помощью беспилотников. На некоторых диких пляжах появятся спасательные посты.

Ранее редакция сообщала о том, что дополнительные электрички к пляжам запустят в Новосибирске. Составы будут ходить в выходные на участке Новосибирск — Искитим.