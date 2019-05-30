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Специалисты АО «РЭС» приняли участие в мероприятиях форума «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех»

  • 30/05/2019, 08:00
На выставке-презентации, где было представлено более 60 экспонатов, специалистов АО «РЭС» заинтересовало сразу несколько разработок.

Специалисты АО «РЭС» приняли участие в мероприятиях форума «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех»28 мая 2019 года инженерно-технические специалисты АО «РЭС» приняли участие в выставке-презентации «Продукты и решения Радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех», а также в пленарной части форума. Мероприятия проводились при участии полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и  губернатора Новосибирской области  Андрея Травникова на базе АО «Новосибирский приборостроительный завод».

На выставке-презентации, где было представлено более 60 экспонатов, специалистов АО «РЭС» заинтересовало сразу несколько разработок. Прежде всего, энергетики обратили внимание на интерактивную презентацию технических решений радиоэлектронного кластера госкорпорации для цифровизации электросетевого комплекса. Затем специалисты ознакомились с работой программного комплекса, который представляет собой цифровую автоматизированную систему управления производством, предназначенную для работы на любом уровне: от подстанции до многоуровневых центров управления сетями.

Кроме того, живой интерес представителей электросетевой компании вызвали образцы современных отечественных приборов учёта. Не обошли стороной сотрудники АО «РЭС» и инновационную разработку в области беспилотных летательных аппаратов.  Представленный на выставке образец предназначен для дистанционного наблюдения и аэросъёмки, оснащён видеоканалами видимого, коротковолнового (SWIR) и ультрафиолетового (УФ) диапазонов спектра и может развивать скорость до 100 км/ч. Данное решение может в перспективе быть использовано в АО «РЭС» для оптического и тепловизионного обследования воздушных линий электропередачи.

В рамках форума также состоялось совещание «Формирование партнёрств и механизмы господдержки при реализации проектов на территории Сибирского федерального округа», участие в котором приняли представители органов исполнительной власти и крупных предприятий региона, в том числе и АО «РЭС». В ходе совещания участники обсудили широкий спектр вопросов, среди которых рассмотрели реализованные и перспективные проекты в сфере электроэнергетики на территории Сибирского федерального округа.

Участники отметили актуальность затронутых тем и важность проведения подобных мероприятий.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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