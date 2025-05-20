Мальчику с ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Артем Николаев родился с редкой аномалией глаз, видит только одним глазом, перенес на нем две операции. В четыре месяца в мозге мальчика обнаружили доброкачественное новообразование, которое может сказываться на движениях и координации. Оперировать нельзя: опухоль расположена близко к зрительным нервам, ребенок может совсем ослепнуть.

— Развивался сын с задержкой: поздно начал держать голову, переворачиваться, ползать и сидеть. В два года ему диагностировали детский церебральный паралич. Каждый день мы начинаем с занятий, тренировок, массажа. Возим малыша на курсы реабилитации, где боремся за каждый новый навык. Артем уже умеет ползать на четвереньках, понемногу учится самостоятельно стоять и делать шаги у опоры. Он смышленый: эмоции выражает звуками, просьбы – жестами, говорит несколько слов, — рассказывает мама Артема Екатерина Николаева.

У ребенка дискинетическая форма детского церебрального паралича (проявляется непроизвольными движениями рук, ног и туловища).

— Мальчик нуждается в реабилитационном лечении, цель которого – коррекция мышечного тонуса, укрепление мышц, развитие двигательной активности и речи, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 233 103 рубля. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— К сожалению, оплачивать курсы лечения с каждым разом все тяжелее: работает только муж, живем на его небольшие доходы и социальные выплаты. Просим у вас помощи! — просит Екатерина.

Помочь Максиму можно по ссылке.