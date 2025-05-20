С начала года минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 10%

В апреле 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц составила 7988,53 рубля. Это на 2,2% больше по сравнению с мартом (7815,67 рубля) и на 10,2% — с начала года.

Как и прежде в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (25,3%). По данным аналитиков Новосибирскстата, в апреле цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной снизилась на 1,7%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,1%. Дешевле стали и крупа гречневая (ядрица) — на 8,2%.

Изменились цены и на отдельные виды плодоовощной продукции (они составляют 20,9% продуктовой корзины). Так, цена на капусту белокочанную подскочила на 20,9%, свеклу столовую — на 18,9%, морковь — на 18,7%, лимоны — на 16,2%, картофель — на14,1%, лук репчатый — на 11,9%. Снизились цены на апельсины (-12,1%), перец сладкий свежий (-6,4%). Кроме того, дешевле стали помидоры свежие (-3,7%), чеснок (-3,2%) и бананы (-3%).

Цены на мясопродукты (на них приходится 17,3% продуктовой корзины) за месяц выросли. Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 5%, фарш мясной — на 3,9%, свинина бескостная — на 3,7%.

Стоит отметить, что в абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в Сибирском федеральном округе в Красноярском крае — 8871,43 рубля (с начала года он подорожал на 11,4%), самый дешевый в Омской области — 6715,04 рубля (+10,4%). Больше всего за год минимальный набор подорожал в Томской области — на 11,6%.

Стоимость минимального набора продуктов определена из расчета норм потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Ранее редакция сообщала, что сливочное мороженое в Новосибирской области подорожало до 850 рублей за килограмм. За год цена поднялась почти на 21%.