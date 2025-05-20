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В России введут новый принцип возмещения по ОСАГО

  • 20/05/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В России введут новый вариант возмещения по ОСАГО
Автовладельцы смогут получить выплату без учета износа авто

В России водителей скоро ждет приятное изменение: они смогут получать компенсацию по ОСАГО без вычета за износ автомобиля. Этот законопроект в ближайшее время рассмотрят в Госдуме. По информации «Известий», Центробанк документ уже одобрил.

Сейчас владельцы транспорта могут рассчитывать только на часть страховой выплаты по ОСАГО. Страховщики удерживают от 20 до 50% стоимости ремонта, учитывая износ машины. Если законопроект примут, водители смогут требовать от страховщиков дополнительные выплаты. Это будет возможно, если компенсация не покрывает стоимость полноценного ремонта автомобиля.

Чтобы получить эту сумму, автомобилист должен будет обратиться в СТО. Затем водитель должен предоставить страховщику подтверждение, что ремонт машины обошелся дороже. Страховщик также может потребовать осмотра отремонтированного автомобиля.

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщает: в первом квартале 2025 года средняя стоимость ОСАГО в стране упала на 5,8%. Теперь полис стоит 7511 рублей. Средняя выплата по ОСАГО за этот период увеличилась на 14,3%. В 2025 году она составила 106 926 рублей, тогда как в первом квартале 2024 года — 93 508 рублей.

Примерная стоимость полиса ОСАГО в Новосибирске:

  • «Ингосстрах»: 6605–13 684 рублей.
  • «Согласие»: 7115 рублей.
  • «ВСК»: 6128–10 243 рублей.
  • «СОГАЗ»: 5558–14 260 рублей.
  • «АльфаСтрахование»: 3775–40 488 рублей.
  • «Ренессанс»: 4882–21 917 рублей.
  • «СберСтрахование»: 10 961–11 899 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.

Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf

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Рубрики : Страхование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ОСАГО автомобиль


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