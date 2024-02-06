Маленькой девочке с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Мирослава Якименко родилась раньше срока, испытала кислородное голодание, ее долго выхаживали. В четыре месяца она еще не переворачивалась, а ползать начала после года.

— Дочке поставили диагноз «детский церебральный паралич», и мы активно занялись ее реабилитацией. Она научилась ходить, бегать, прыгать. Но в борьбе с ДЦП мы не сразу заметили другой диагноз: аутизм. Мирослава практически не говорит – знает много слов, но не произносит предложения, не может попросить попить и поесть, не играет с детьми, часто погружается в свой внутренний мир, — рассказывает мама Мирославы Ольга Якименко.

Врачи рекомендуют занятия по методу АВА-терапии, чтобы Мирослава обучилась навыкам общения.

— Мирославе установлен диагноз „аутизм“, отмечается дефицит навыков коммуникации, понимания речи и умения выражать свои просьбы. Девочка нуждается в интенсивных лечебно-педагогических мероприятиях по специальной программе, которые помогут ей взаимодействовать с родителями, общаться и играть с детьми, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 225 694 рубля. Семья Мирославы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить занятия нам не под силу. Помогите, пожалуйста! — просит Ольга.

Помочь Мирославе можно по ссылке.