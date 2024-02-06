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Штаб по ЧС предупредил новосибирцев о падающем снеге с крыш домов

  • 06/02/2024, 12:12
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Штаб по ЧС предупредил новосибирцев о сходе снега с крыш домов
Сегодня температура в Новосибирске местами может подняться до +1 градуса.

Департамент по ЧС Новосибирска предупредил о плюсовой температуре на неделе. Потепление может привести к схождению снежных масс с крыш домов.

Сергей Куценко, начальника департамента по ЧС, рассказал, что на неделе сохранится умеренная морозная погода. Средняя температура будет чуть выше нормы. Средняя температура днем будет от -5, а местами до +1.

— В связи с этим высоки риски схода снежных масс. Все остальные риски сезонные, —  рассказал Куценко на аппаратном совещании.

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил департаменту энергетики проработать политику с НТСК.

— Проработка нужна для того, чтобы систему не дергали. У нас и так имеется определенная несбалансированность. Департамент по ЧС должен подготовить информационное сообщение и разослать во все организации и администрации районов, — сказал Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина стала инвалидом после падения на нее ледяной глыбы с крыши дома в Первомайском районе Новосибирска.

Фото: Freepik — montypeter

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : предупреждение Падение снега с крыш


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