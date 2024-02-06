Штаб по ЧС предупредил новосибирцев о падающем снеге с крыш домов

Департамент по ЧС Новосибирска предупредил о плюсовой температуре на неделе. Потепление может привести к схождению снежных масс с крыш домов.

Сергей Куценко, начальника департамента по ЧС, рассказал, что на неделе сохранится умеренная морозная погода. Средняя температура будет чуть выше нормы. Средняя температура днем будет от -5, а местами до +1.

— В связи с этим высоки риски схода снежных масс. Все остальные риски сезонные, — рассказал Куценко на аппаратном совещании.

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил департаменту энергетики проработать политику с НТСК.

— Проработка нужна для того, чтобы систему не дергали. У нас и так имеется определенная несбалансированность. Департамент по ЧС должен подготовить информационное сообщение и разослать во все организации и администрации районов, — сказал Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина стала инвалидом после падения на нее ледяной глыбы с крыши дома в Первомайском районе Новосибирска.