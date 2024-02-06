Мужчина, который избил школьников на катке, стал фигурантом уголовного дела в Новосибирске

Мужчина, набросившийся на двух подростков во время игры в хоккей на катке, стал фигурантом уголовного дела. Следователи сейчас устанавливают личность хулигана, а школьники залечивают полученные травмы.
― У моего сына гематомы, выбит зуб. У второго ребенка сломан нос и телефон, ― рассказал Infopro54 Евгений, отец одного из ребят.
В настоящее время парни проходят судмедэкспертизу, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью.
― Следователь Следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, инцидент произошел в субботу на катке «Золотая шайба». Подростки упражнялись с клюшками, чем вызвали агрессию со стороны незнакомого мужчины.
Фото предоставлено родителями подростков.
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