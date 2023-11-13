Маленькой Кристине нужна помощь в реабилитации после онкозаболевания

Кристина Чирко заболела в год и четыре месяца: на обследовании у нее обнаружили опухоль в голове. Нейрохирурги поставили страшный диагноз: рак мозга. Кристина перенесла две сложные операции по удалению опухоли, множество блоков химиотерапии, лучевую терапию. Дышать она могла только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), очень долго лежала в больнице. Выписать ее смогли с помощью благотворителей и Русфонда — на собранные средства семья приобрела Кристине индивидуальный аппарат ИВЛ для домашнего использования.

— Сейчас у Кристины стойкая ремиссия, но нужно справиться с тяжелыми последствиями перенесенных операций, химии, облучения, вынужденной неподвижности. Дочка пока не стоит и не ходит самостоятельно, но разговаривает, учится дистанционно, мечтает стать врачом, — говорит Елена Чирко, мама Кристины. — Специалисты считают, что у Кристины большой потенциал к восстановлению: она научится вставать, стоять, не держась, и передвигаться — сначала с помощью ходунков, а потом тростей. У нас многодетная семья, я ухаживаю за Кристиной, муж работает оператором асфальтовой установки, оплата полноценной реабилитации нам не по силам. Помогите, пожалуйста!

Невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тасенкова сообщила, что в ходе лечения злокачественной опухоли головного мозга Кристина перенесла хирургические вмешательства, химиотерапию, курс лучевой терапии.

— С учетом большого реабилитационного потенциала девочка нуждается в курсе восстановительного лечения, направленного на восстановление навыков ходьбы. Мы должны научить девочку самостоятельно вставать со стула, стоять без опоры и перемещаться с помощью специальных технических средств, — добавила Оксана Тасенкова.

Для программы реабилитации необходимо 286 тысяч рублей. Помочь Кристине можно по ссылке.