Прокуратура выявила нарушения при строительстве поликлиник по нацпроекту в Новосибирске

Прокуратура Ленинского района города Новосибирска выявила нарушения при строительстве двух поликлиник, строительство которых ведется по нацпроекту. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выявилось несоответствие произведенных работ проектной документации, а на строительном объекте частично отсутствует ограждение.

Прокурор внес руководителю ООО «Производственная фирма «ВИС» (является генеральным подрядчиком) представление. Кроме того, организация должна устранить все нарушения.

— В отношении юридического лица возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов), — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске ведется строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. В августе 2022 года ГК «ВИС» сообщала, что три поликлиники из семи планируется сдать в 2023 году, остальные — в 2024 году. Изначально планировалось, что все семь объектов будут построены в 2022 году.

В числе причин задержки называлось внесение публичным партнером изменений в задание на проектирование, увеличение мощностей и площадей поликлиник. Еще одним фактором стал рост цен на стройматериалы и оборудование.

Ранее редакция сообщала, что Группа «ВИС» рассказала о готовности поликлиник ГЧП в Новосибирске.