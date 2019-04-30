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Маленькой Лизе нужны деньги на лечение

  • 30/04/2019, 13:09
Не хватает — 199 420 рублей.

Маленькой Лизе нужны деньги на лечениеУ трехлетней Лизы Кайль последствия поражения центральной нервной системы. Она родилась в тяжелом состоянии и перенесла нехватку кислорода.

— Врачи выявили у дочки порок сердца, в течение двух недель выхаживали ее, операцию не рекомендовали. Кроме того, у Лизы диагностировали гипоксическое поражение центральной нервной системы. После выписки дочка плохо набирала вес, отказывалась от еды, постоянно плакала, — рассказывает мама Лизы Анна Верба.

Начались бесконечные обследования, поездки по больницам. Лизе назначили массаж, физиотерапию, занятия в бассейне, лечебную физкультуру, мануальную терапию.

— Заметные результаты принесло лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва), оплатить которое нам помогли читатели Русфонда. Спасибо всем большое! Лиза научилась самостоятельно стоять и ходить, но походка у нее шаткая, неуверенная. И говорит дочка только слоги, — рассказывает Анна.

По словам невролога ИМТ Елены Малаховой (Москва), Лиза нуждается в госпитализации для продолжения восстановительного лечения.

— Мы постараемся укрепить мышцы, развить мелкую моторику, координацию движений и чувство равновесия, стимулировать речь девочки, — говорит Елена Малахова.

По информации «Русфонда» цена лечения составляет 199 420 руб. Самостоятельно оплатить лечение родители не могут, и просят помощи.

—Лечение необходимо продолжить. Но оплатить его мы не можем – в семье двое детей, живем на зарплату мужа. Помогите, пожалуйста! — прости Анна.

Помочь Лизе можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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