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Новосибирская область заняла 7-е место в Рейтинге регионов по уровню развития ГЧП

В 2019 году показатель уровня развития ГЧП Новосибирской области увеличился на 7,3%.
  • 30/04/2019, 13:00
Новосибирская область заняла 7-е место в Рейтинге регионов по уровню развития ГЧП

23 апреля 2019 года в рамках VI Инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнерства – 2019» Национальный Центр развития государственно-частного партнерства и Фонд Росконгресс при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ представили ежегодный рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что среди 85 регионов России Новосибирская область заняла 7 место и, традиционно, 1 место среди регионов Сибирского Федерального округа. В 2019 году показатель уровня развития ГЧП Новосибирской области увеличился на 7,3% и составил 85,3%. Это второй результат по показателю, первые шесть позиций заняли регионы с одинаковым показателем в 90%.

В рейтинге отражены состояние и динамика развития рынка ГЧП в субъектах РФ, а также проведена оценка условий, обеспечивающих благоприятный климат для реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. При проведении оценки учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации проектов, а также развитость институциональной среды.

Фото: редакции

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