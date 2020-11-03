«Новосибирскхлебопродукт» построит терминал в Омске

— В стратегии группы предприятий АО «Новосибирскхлебопродукт» на 2020-2023 годы есть планы поставки зерна и масличных во Вьетнам, Индонезию, Южную Корею, Японию в сотрудничестве с компанией Toyota. В связи с данными планами мы приняли ключевое решение о строительстве нового зернового терминала в Омской области, с вводом первой очереди к 1 сентября 2021 года, — сообщил в соцсети Facebook генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов.
— Наша страна занимает первое место в мире по площади черноземов, запасам пресной воды и минеральным удобрениям. Огромное количество пока неосвоенных сельскохозяйственных земель за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для Сибири 5 лет назад открылся рынок Китая и стран Юго-Восточной Азии, в которые мы ежегодно отгружаем лен, рапс и продовольственную пшеницу. Профицит производства зерна в СФО уже стабильно составляет 3 млн тонн, — говорит о перспективах проекта Соколов.
Его детали бизнесмен не раскрывает, отмечая, что пока это непубличная информация.
АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.
Фото из соцсети Facebook
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