«Новосибирскхлебопродукт» построит терминал в Омске

— В стратегии группы предприятий АО «Новосибирскхлебопродукт» на 2020-2023 годы есть планы поставки зерна и масличных во Вьетнам, Индонезию, Южную Корею, Японию в сотрудничестве с компанией Toyota. В связи с данными планами мы приняли ключевое решение о строительстве нового зернового терминала в Омской области, с вводом первой очереди к 1 сентября 2021 года, — сообщил в соцсети Facebook генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов.

— Наша страна занимает первое место в мире по площади черноземов, запасам пресной воды и минеральным удобрениям. Огромное количество пока неосвоенных сельскохозяйственных земель за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для Сибири 5 лет назад открылся рынок Китая и стран Юго-Восточной Азии, в которые мы ежегодно отгружаем лен, рапс и продовольственную пшеницу. Профицит производства зерна в СФО уже стабильно составляет 3 млн тонн, — говорит о перспективах проекта Соколов.

На минувшей неделе Соколов провел технический совет с потенциальным проектировщиком — ГК «АгроТехХолдинг» в Воронеже. В этом городе, по словам предпринимателя, находится прототип будущего предприятия компании.

Его детали бизнесмен не раскрывает, отмечая, что пока это непубличная информация.

Судя по фотографиям, размещенным в сообщении, на них изображен объект ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»: элеватор и семенной завод производительностью 20 тонн в час (2 линии). На его площадке установлена зерносушилка производительностью 41 тонна в час и мощности для хранения — 3 конусных силоса 682 куб.м каждый, 2 конусных силоса 693 куб.м каждый и 8 конусных силосов по 1350 куб.м.

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.

Фото из соцсети Facebook