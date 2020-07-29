Оборот маркетплейса «Обуви России» в первом полугодии превысил 2 млрд рублей

Оборот платформы «Продаем» за 6 месяцев превысил 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ГК «Обувь России». Отмечается, что всего за этот период компания реализовала через маркетплейс порядка 600 тыс. новых товаров. В первом полугодии Группа привлекла более 500 новых поставщиков из таких товарных категорий, как посуда, мелкая бытовая техника, уходовая и декоративная косметика, игрушки, книги и др. В результате ассортимент магазинов расширился в 2-2,5 раза, а доля товаров, которые компания реализует в рамках проекта «Продаем», достигла 30% в розничных продажах.

Новая бизнес-модель и стратегия диверсификации позволили компании в достаточно короткие сроки выйти на докризисные показатели продаж: уже в июне Группа по сопоставимым продажам достигла уровня аналогичного периода 2019 года.

— Под влиянием онлайн-торговли изменилось потребительское поведение: покупатели ждут от нас, что мы им предложим разнообразный и постоянно меняющийся ассортимент, который они привыкли видеть на онлайн-площадках. Никого не удивляет то, что рядом с обувью соседствует посуда и косметика. Так мы увеличиваем вероятность совершения покупки. Кроме того, весь товар, в том числе и от партнеров, можно приобрести с рассрочкой платежа, что также помогает нам поддерживать и увеличивать продажи, — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России».

В магазинах Группы изменилась структура среднего чека, в котором выросла доля товаров для дома, поскольку такой ассортимент существенно расширился.

— Среди товаров для дома особой популярностью пользуется посуда, ее доля в обороте всех товаров для дома в июле составила 30%; второе месте занимает мелкая бытовая техника — 22%; третье — игрушки, у которых 12%. Кстати, игрушки хотелось бы особо отметить: выбор этих товаров в наших магазинах сейчас очень большой, у женской аудитории покупателей они особенно востребованы. — комментирует Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России».

Напомним, «Обувь России» объявила об изменении формата магазинов и переходе на работу с партнерами по модели маркетплейса в ноябре 2019 года. С декабря заработала онлайн-платформа для поставщиков «Продаем». На текущий момент магазины компании представляют собой мини-универмаги; большинство торговых точек малого формата, представлены в стрит-формате; в географии сбыта существенную долю занимают малые города с населением от 15 до 250 тыс. человек.

Фото: пресс-служба компании