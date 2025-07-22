Маленькому Луке с ДЦП требуется дорогостоящее курсовое лечение

Братья-близнецы Палагушкины родились слабыми и не смогли дышать самостоятельно. Малыши сразу попали в реанимацию, а потом на полтора месяца их выхаживали в больнице. Луку выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы».

— Сын сильно отставал в развитии: стал держать голову только в шесть месяцев, сел самостоятельно в год, начал шагать с поддержкой в два с половиной. Мы регулярно проходили курсы реабилитации, ездили на плавание и лечебную гимнастику, к психологу и дефектологу, — рассказывает мама Луки Полина Палагушкина.

По словам врачей, у мальчика детский церебральный паралич, двигательные нарушения. Ему необходимо дальнейшее лечение.

— После курса реабилитации в нашем центре уменьшилась спастика, возросла двигательная активность, ребенок стал более выносливым. Лечение нужно продолжить, его цели – коррекция тонуса мышц, развитие речи, координации и равновесия, улучшение качества ходьбы, физического и психоэмоционального состояния мальчика, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Вусала Гурбанова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 227 087 рублей. Семья Луки не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Врачи ждут Луку на продолжение лечения, но его оплату мне не потянуть, я одна ращу сыновей. Прошу у вас помощи!— говорит Полина.

Помочь Луке можно по ссылке.