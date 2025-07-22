Скелеты древних сибиряков продолжают находить на берегу Оби

Летом 2022 года на острове Чингис в Новосибирской области были найдены останки первопоселенцев Сибири XVIII века. В результате размытия захоронения и подъёма уровня воды, 300-летние человеческие кости оказались в воде. Периодически их находят новосибирцы на берегу Обского водохранилища.

— Кости, черепа и гробы валяются на берегу и катаются на песке в волнах прибоя, — рассказал изданию Om1 Новосибирск историк и путешественник Вячеслав Карманов.

Он считает, что местные власти обязаны провести эксгумацию и перезахоронение останков, уточняя, что в этом процессе необходимо участие историков и археологов.

Вячеслав Карманов рассказал, что могилы привлекают мародеров. В сети неоднократно появились фотографии людей, вскрывающих гробы в поисках артефактов.

Он обращался в следственный комитет с заявлением, но дело закрыли. Дело в том, что кладбище не отмечено на картах и не существует официально.

— Те останки людей, которые время от времени размывают, какая-то компания похоронная время от времени ездит, и их якобы перезахоранивают. Правда это или нет — неизвестно. Будем надеяться, что да, — рассказал историк.

Он уверяет, что археологи не приезжали на место размытых останков, и рекультивация не была проведена.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растет популярность охоты за костями мамонтов. Чаще всего такие находки оказываются на свалке, так как люди не могут их продать.