Маленькому Никите с диагнозом детский церебральный паралич требуется дорогостоящее лечение

До года Никита развивался с отставанием, врачи диагностировали поражение головного мозга. А когда мальчику исполнилось три — начались приступы эпилепсии.

— Мы постоянно занимаемся лечением сына: возим на массаж, лечебную физкультуру, к нейропсихологу, он принимает противосудорожные препараты. Сын занимался с психологом, дефектологом, логопедом, и есть сдвиги – стал сообразительнее, появились новые слова. Начал ходить в коррекционный детский сад, знает все цвета, формы предметов, названия животных, — рассказывает мама Никиты Александра Юрьева.

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва) рассказала, что у Никиты эпилепсия, детский церебральный паралич, задержка речевого развития.

— Наши специалисты провели обследование и курс реабилитации. В результате мальчик научился стоять и передвигаться вдоль опоры, держась одной рукой, стал пользоваться ложкой. Реабилитацию необходимо продолжить. Цели госпитализации – совершенствование координации движений, улучшение тонуса мышц, равновесия, психоэмоционального состояния ребенка, развитие речи, — добавила врач.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 246 688 рублей. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас нет средств, чтобы оплатить следующий курс. В семье трое детей, я ухаживаю за ними, заработок мужа невелик. Прошу вашей помощи! — просит Александра.

Помочь Никите можно по ссылке.