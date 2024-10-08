Временные ограничения вводятся на нескольких улицах Новосибирска

Введены временные ограничения движения автомобилей в Ленинском, Октябрьском районах Новосибирска, а также в Центральном округе.

— С 4 по 11 октября на 2 метра сужается парковочный карман вдоль проезжей части ул. Невельского в районе жилого дома № 61, — отметили в мэрии.

Движение транспорта ограничено в связи с проведением АО «РЭС» ремонтных работ на электрическом кабеле.

Кроме того, по 20 октября на улице Сибирской в районе жилого дома № 46 и здания № 52 на Сибирской проезд будет сужен на 4,5 метра. Также на 4 метра сузится проезжая часть на улице Фабричной в районе здания № 31, корпус 5.

Также до 20 октября будет закрыта проезжая часть на улице Ленинградской в районе здания № 75.

Все эти ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в двух районах Новосибирска вводится ограничение движения транспорта.