Рекламодателям

Временные ограничения вводятся на нескольких улицах Новосибирска

  • 08/10/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Временный ограничение вводятся на нескольких улицах Новосибирска
Ограничение введены из-за ремонтов.

Введены временные ограничения движения автомобилей в Ленинском, Октябрьском районах Новосибирска, а также в Центральном округе.

— С 4 по 11 октября на 2 метра сужается парковочный карман вдоль проезжей части ул. Невельского в районе жилого дома № 61, — отметили в мэрии.

Движение транспорта ограничено в связи с проведением АО «РЭС» ремонтных работ на электрическом кабеле.

Кроме того, по 20 октября на улице Сибирской в районе жилого дома № 46 и здания № 52 на Сибирской проезд будет сужен на 4,5 метра. Также на 4 метра сузится проезжая часть на улице Фабричной в районе здания № 31, корпус 5.

Также до 20 октября будет закрыта проезжая часть на улице Ленинградской в районе здания № 75.

Все эти ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в двух районах Новосибирска вводится ограничение движения транспорта.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

92

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Ограничение движение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева — о росте популярности IPO и потенциале сибирских компаний

На 1 октября российский бизнес через IPO привлек более 96 млрд рублей.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Российский рынок кибербезопасности к 2028 году достигнет 715 млрд рублей
8/10/24 14:30
Технологии Экономика
Ровно 10 лет назад открылся Бугринский мост в Новосибирске
8/10/24 14:00
Общество
От введения туристического налога бюджет Новосибирской области потеряет 200 млн рублей
8/10/24 13:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирец Валерий Голубков выступает в составе сборной на Чемпионате мира по спортивной борьбе
8/10/24 13:00
Спорт
Банк в четвертый раз проведет соревнование для ИТ-специалистов
8/10/24 12:44
Финансы
В Первомайке из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС
8/10/24 12:30
Власть Город Общество
Школьники вырастили для зоопарка Новосибирска несколько тонн тыквы
8/10/24 12:00
Общество
Новосибирская область заняла первое место на Кубке Покрышкина
8/10/24 11:30
Спорт
Маленькому Никите с диагнозом детский церебральный паралич требуется дорогостоящее лечение
8/10/24 10:45
Общество
НОВАТ примет участие на фестивале в Бангкоке
8/10/24 10:30
Культура Общество
В этом сезоне у сибиряков выросла популярность курортов Ставропольского края
8/10/24 9:30
Бизнес Туризм
Предприниматели не хотят входить в новый реестр продавцов слабоалкогольных напитков
8/10/24 9:00
Бизнес Власть
С 1 марта 2025 года полисы ОСАГО у водителей будут проверять через камеры
7/10/24 19:00
Общество Страхование Транспорт
ФАС распространит на регионы практику соглашений о стабилизации цен на все товары
7/10/24 18:30
Бизнес Власть
Никита Столповский будет координировать работу ЛДПР в Новосибирске
7/10/24 16:00
Власть Отставки и назначения Политика
Обменять монеты на банкноты можно в супермаркетах Новосибирска
7/10/24 15:45
Общество
Новосибирский метрополитен идет на новый рекорд по перевозке пассажиров
7/10/24 15:30
Власть Транспорт
Сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров
7/10/24 15:15
Общество Право&Порядок
«Хочешь, чтобы тебя убили?»: автохамы на машинах без номеров напали на сотрудника Росгвардии в Новосибирске
7/10/24 14:05
Происшествия
Шесть школ Новосибирской области закрыли на карантин
7/10/24 14:00
Общество
Популярное
Временные ограничения вводятся на нескольких улицах Новосибирска
8/10/24 11:00
После похищения мигрантами сына бойца СВО Бастрыкин потребовал возбудить дело
8/10/24 9:39
Из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз в Новосибирске
7/10/24 18:00
В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность
7/10/24 17:30
После рейдов по злачным местам мигрантов 35 из них депортируют из Новосибирска
7/10/24 16:58
30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске
7/10/24 16:30
Новости компаний
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска