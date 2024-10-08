НОВАТ примет участие на фестивале в Бангкоке

НОВАТ примет участие в XXVI международном фестивале танца и музыки, который традиционно проходит в Бангкоке под покровительством королевской семьи Таиланда.
– На этот раз наш театр представит на фестивале легендарный балет Юрия Григоровича «Спартак» (12+), классический спектакль «Дон Кихот» (6+) и яркий вечер балета — чувственную «Кармен-сюиту» (12+) и дивертисмент, – говорится в сообщении НОВАТа.
Спектакли состоятся с 9 по 12 октября.
В гастролях примут участие звёзды новосибирского балета — Ольга Гришенкова, Анна Одинцова, Анна Гермизеева и другие.
Все спектакли пройдут в сопровождении Королевского симфонического оркестра Бангкока под управлением Евгения Волынского.
Ранее редакция сообщала о том, что солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России.
Источник фото: предоставлено пресс-службой НОВАТ.
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