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ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

Теперь автомобили доступны компаниям и ИП в лизинг со сниженным авансом – до 15%.
  • 04/02/2019, 17:58
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условияхВТБ Лизинг запустил программу приобретения автомобилей Suzuki на специальных условиях: теперь они доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям в лизинг со сниженным авансом – до 15%, сообщили в пресс-службе компании.

Предложение распространяется на всю модельную линейку марки.

Кроме того, в рамках новой программы лизинговая компания занимается оформлением страховки и документов на покупку, а также может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Таким образом, выбрав дилера и модель машины и подписав один лизинговый договор, клиент получает готовый к эксплуатации автомобиль.

—Автомобили Suzuki всегда пользовались довольно высоким спросом среди наших клиентов. Это объясняется оптимальным соотношением их ключевых параметров в этом ценовом сегменте – технических характеристик, стоимости, комфорта и безопасности.  Возможность приобрести автомобиль в ВТБ Лизинг на специальных условиях делает его покупку еще более привлекательной, — отметил заместитель генерального директора АО «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов.

Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг пользуются модели Vitara 1.6, Jimny, а также городской SX4.

Фото: пресс-служба компании

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